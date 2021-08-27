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  3. Habertürk kanalında ikinci kez "gaz çıkarma" vakası yaşandı

Habertürk kanalında ikinci kez "gaz çıkarma" vakası yaşandı

Habertürk canlı yayında ikinci kez gaz çıkarma vakası yaşandı. Prof. Dr. Ahat Andican konuşurken duyulan ses sosyal medyada gündem oldu. Çoğu kişi duyulan sesi "ikinci gaz çıkarma vakası" olarak yorumladı.

Habertürk daha önceden de bir gaz çıkarma vakası yaşanmıştı. Buna bir yenisi daha eklendi. Canlı yayında Prof. Dr. Ahat Andican konuşurken duyulan ses sosyal medyada olay oldu.

Geçtiğimiz aylarda da Veyis Ateş’in sunduğu bir programda güvenlik uzmanı Mete Yarar konuşurken canlı yayına yansıyan ses, sosyal medyada gündem yaratmıştı.

İşte o video;

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