Habertürk ekranlarında hafta içi her gün saat 09.00'da Ebru Baki'nin sunumuyla ekranlara gelen Para Gündem programının 6 Mayıs 2021 Perşembe günkü programında Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir yer almadı. Bunun üzerine Aydemir'in son durumunu merak edenler Habertürk Para Gündem Bülent Aydemir neden yok? Bülent Aydemir'e ne oldu 6 Mayıs 2021 Perşembe ? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

HABERTÜRK PARA GÜNDEM BÜLENT AYDEMİR NEDEN YOK?

Habertürk ekranlarının sevilen programı Para Gündem'de Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir görevden alındığı için programda yer almıyor. Aydemir, Ebru Baki'yi eleştiren MHP'li İzzet Ulvi Yönter hakkında ifadeler kullanması üzerine kanal yönetimi tarafından işine son verildi.

BÜLENT AYDEMİR'E NE OLDU 6 MAYIS 2021 PERŞEMBE ?

Bülent Aydemir, Habertürk'teki görevine son verilmesi nedeniyle 6 Mayıs 2021 Perşembe günüde programda yer almıyor.

Habertürk'ten yapılan açıklamada, Bülent Aydemir'in istifa ettiği açıklandı. Yapılan açıklamada, "Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in istifasıyla boşalan Ankara Temsilciliği görevine, mevcut görevi uhdesinde kalmak kaydıyla, Show TV Ankara Temsilciliği görevini yürüten Sibel Demirci Erdem atanmıştır. Habertürk TV ve Show TV Ankara Temsilciliklerinin birleşmesiyle oluşan yeni yapıda Fevzi Çakır da Ankara Temsilci Yardımcısı olarak atanmıştır. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

BÜLENT AYDEMİR NE DEDİ?

Bülent Aydemir, 5 Mayıs Çarşamba günkü programda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son zamanlarda bir alışkanlık başladı böyle gazetecilere, hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda ayar veren, hedef gösteren açıklamalar. Bu ifadeleri, aynen ölçüsüyle ne bir eksik ne bir fazla, Ulvi Bey'e iade ediyorum. Gazetecileri hedef gösteren böyle açıklamaları kabul etmiyorum. Benzer şeyler geçmişte benim de başıma geldi. Bana sahip çıkan kimse olmadı. Bizim sahibimiz belli zaten, yüce Allah. Senin sahip çıkılmaya ihtiyacın yok ama şunu söylemek istiyorum. Bunu misliyle iade ediyorum.

Ben Diyarbakır'da doğdum büyüdüm. Diyarbakır sokaklarını çok iyi bilirim. Mezopotamya çocuğuyum. Dünyanın dört bir tarafını da dolaştım işim gereği. Döndüm geldim bu topraklarda işimi yapıyorum. Bu toprakların her karışına aşık bir adamım. Delikanlılıksa, işte bak ekrandan söylüyorum. Gidip tweet atıp hesabımdan çıkmıyorum. Bu konuda Ulvi Bey çıkıp özür dilemeli. Kendisi yaptı bunu, kendi hesabından yaptı. Eğer MHP Genel Başkanı ve MHP kurumsal kişiliği de arkasındaysa bu söylenenlerin onlar da özür dilemeli. Özür dilemeye çağırıyorum. Bunu öfkeyle söylemiyorum. Kimseye hakaret de etmiyorum. Ama bu açıklama hakaret içeriyor. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Biz işimizi yapıyoruz."