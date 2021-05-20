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Habertürk Para Gündem neden yok 20 Mayıs 2021 Perşembe? Ebru Baki neden yok?

Habertürk ekranlarında yayınlanan Para Gündem programının ekranlara gelmemesi üzerine Habertürk Para Gündem neden yok 20 Mayıs 2021 Perşembe? Ebru Baki neden yok? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Habertürk Para Gündem neden yok 20 Mayıs 2021 Perşembe? Ebru Baki neden yok?

Habertürk TV'de hafta içi her gün saat 09.00'de Ebru Baki'nin sunumuyla ekranlara gelen Para Gündem programının ekranlara gelmemesi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bunun üzerine Habertürk Para Gündem neden yok 20 Mayıs 2021 Perşembe? Ebru Baki neden yok? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

HABERTÜRK PARA GÜNDEM NEDEN YOK 20 MAYIS 2021 PERŞEMBE?

Habertürk TV'de Para Gündem programı yayın akışında yer almıyor. Meltem Acet'in sunumuyla Haber Bülteni ekranlara geldi. Para Gündem programının neden yayınlanmadığına ilişkin olarak Acet bir açıklama yapmadı.

HABERTÜRK PARA GÜNDEM EBRU BAKİ NEDEN YOK?

17 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Ebru Baki ekranlara çıkmıyor. Ebru Baki geçtiğimiz günlerde izine ayrılmıştı. Öte yandan Baki'nin Perşembe günü ekranlarda olacağı ifade edilmişti. 

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