Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 16 Ağustos 2022 ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı 2022? Neden ara verdi?

Habertürk ekranlarının sevilen ismi ve aynı zamanda kanalın Ekonomi Müdürü Ebru Baki, hafta içi her gün "Para Gündem" programını sunmaya devam ediyor. Ancak her gün olduğu gibi bu sabah Baki'yi ekranda göremeyen izleyiciler Bak hakkında "Habertürk Para Gündem'de Ebru Baki neden yok 16 Ağustos 2022 ? Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı mı? Neden ara verdi? " sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Detaylar haberimizde...

HABERTÜRK PARA GÜNDEM'DE EBRU BAKİ NEDEN YOK 16 AĞUSTOS 2022 SALI NEDEN ARA VERDİ?

Ekranların sevilen yüzü Ebru Baki, doğru nokta atışlarıyla yatırımcıları ve izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Programında aynı zamanda moderatörlük görevini de üstlenen Baki'nin, son durumu merak edildi. Geçtiğimiz günlerde ekranlara yansıyan yorgunluğunun ardından programa ara veren Baki, şimdilerde tatil yapıyor.

Net bir açıklama gelmese de sosyal medya hesabından tatil kesitleri paylaşan Baki'nin, senelik iznini kullandığı söyleniyor.

EBRU BAKİ HABERTÜRK'TEN AYRILDI MI?

Ebru Baki, Habertürk'ten ayrılmadı, bir süre programı sunmayacak. Ebru Baki, bugün programda yer almadı.