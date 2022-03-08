Habertürk sunucusu Ebru Baki'den, canlı yayında Devlet Bahçeli'ye çirkin gönderme! "Akıl ve vicdan birleştiğinde insan olur!"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Rusya- Ukrayna krizinden, Türkiye'deki yağ krizine bir çok önemli konuya değinen Bahçeli, yağ provokasyonuna da tepki gösterdi. Toplantısını "Kadınlar insandır, biz insanoğlu. 8 Mart Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun" ifadeleriyle sonlandıran Bahçeli'ye, Habertürk sunucusu Ebru Baki'den gönderme geldi.

"AKIL VE VİCDAN BİRLEŞTİĞİNDE..."

Devlet Bahçeli, MHP grup toplantısında ay çiçek yağı için kıtlık bilincine giren vatandaşa sert tepkiler gösterirken, provokasyonu ateşleyen CHP'ye de atıfta bulunmayı ihmal etmedi. "Altın satar gibi yağ satanlar, onurlarını da satmışlardır. Yağsız yemek olur ama yarınsız Türkiye olmaz" diyen Bahçeli, konuşmasını Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sonlandırdı. "Kadınlar insandır, biz insanoğlu" diyen Bahçeli'ye Ebru Baki'den gönderme gecikmedi.

Bahçeli'nin konuşmasında yer verdiği ifadelere tepki gösteremeyen Baki, Kadınlar Günü cümlesi ile Bahçeli'ye iğneleme yaptı. "Evet Sayın Bahçeli, Akıl ve vicdan birleştiğinde insan olur, insanlığın da insanoğlu olur" diyen Baki, MHP liderine olan eleştirisini laf arasında dile getirdi.