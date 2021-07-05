İşverenler bu haberden hoşlanmayacak! İzlanda'da en büyük 'haftada 4 gün çalışma deneyi' başarılı oldu: Üretkenlik ve refah arttı!Kahraman Babam 5. bölüm full, tek parça izle | Show TV Kahraman Babam 5. bölüm canlı izleBeşiktaş Larin'e resti çekti! Ya imzala ya da gitSt. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?SON DAKİKA! Bakan Çavuşoğlu duyurdu: St. Petersburg Başkansolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti!Aşkın Tarifi 5. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Aşkın Tarifi 5. bölüm canlı izleKalp Yarası 2. bölüm full, tek parça izle | ATV Kalp Yarası 3. bölüm canlı izleDile kolay tam 7 yıl! Mutlu sonla biten bir ayrılık hikayesi | Kaybolan köpeğini yıllar sonra kilometrelerce uzakta bulduHabertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?BİM kurbanlık fiyatları 2021 | BİM kurbanlık fiyatı ne kadar, kaç TL?
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?

Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?

Habertürk TV'de hava durumu hakkında bilgi veren Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in biyografisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? İşte detaylar...

Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?

Habertürk TV'de hava durumu hakkında vatandaşları bilgilendiren Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel vatandaşlar tarafından merak edilen bir isimdir. Bu kapsamda Öztel'in biyografisi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?  sorularına yanıt arıyor.

Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?

HABERTÜRK TV METEOROLOJİ MÜHENDİSİ HÜSEYİN ÖZTEL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? EVLİ Mİ?

Hüseyin Öztel, Meteoroloji mühendisi, gazeteci, TV  haber programı sunucusudur. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü mezunu olan Hüseyin Öztel, mesleğe 2010 yılında Sky Türk TV kanalında başladı. Burada üç yıl kadar hava durumunu sunan Öztel, 2013 yılında Habertürk TV'ye geçti. Halen bu kanalda haftanın her günü Hava Durumu programını sunmaya devam eden Öztel, 2013 yılında Zeynep Mengi ile evlendi. 1 çocuk babasıdır. Koyu Beşiktaş taraftarıdır.

Kaynak: Bölge Gündem, Biyografya.

Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT