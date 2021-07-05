Habertürk TV'de hava durumu hakkında vatandaşları bilgilendiren Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel vatandaşlar tarafından merak edilen bir isimdir. Bu kapsamda Öztel'in biyografisi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? sorularına yanıt arıyor.

HABERTÜRK TV METEOROLOJİ MÜHENDİSİ HÜSEYİN ÖZTEL KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? EVLİ Mİ?

Hüseyin Öztel, Meteoroloji mühendisi, gazeteci, TV haber programı sunucusudur. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü mezunu olan Hüseyin Öztel, mesleğe 2010 yılında Sky Türk TV kanalında başladı. Burada üç yıl kadar hava durumunu sunan Öztel, 2013 yılında Habertürk TV'ye geçti. Halen bu kanalda haftanın her günü Hava Durumu programını sunmaya devam eden Öztel, 2013 yılında Zeynep Mengi ile evlendi. 1 çocuk babasıdır. Koyu Beşiktaş taraftarıdır.

Kaynak: Bölge Gündem, Biyografya.