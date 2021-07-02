Habertürk TV sunucusu Mehmet Akif Ersoy'dan Elmalı Davası açıklaması! Rahmi Akman'dan canlı yayında özür diledi

Türkiye'nin gündemine oturan ve 7'den 70'e herkesin konuştuğu Elmalı Davası hakkında geçtiğimiz günlerde yorumda bulunan Habertürk TV'de yayınlanan Manşet programının sunucusu Mehmet Akif Ersoy, Sevilay Yılman'ın olay hakkında yazdığı yazının ardından olayda adı geçen üvey baba Rahmi Akman'dan özür diledi.

Mehmet Akif Ersoy, Elmalı Davası ekrana geldiği sırada yaptığı açıklamada, "Benim durmak gibi bir sorumluluğum var. Önce Habertürk yazarı Sevilay Yılman'a buradan bir teşekkür edeceğim. Çünkü bu meseleye ilişkin siyaset, toplum, sanatçılar, gazeteciler, hepimiz sosyal medya dahil olmak üzere ekranlarımızdan çok net ifadelerle, tüylerimiz diken diken oldu. Ürperdik, hadiseyi duyduğumuzda ve şiddetli bir şekilde kınadık. Hedef gösterdik, üvey baba ve anneyi. Birtakım açıklamalar yaptık. Ben de o açıklama yapanlardan biriydim. Bu ekranlarda tam da Manşet'te." dedi.

Sevilay Yılman'dan Elmalı Davası hakkında olay yazı! Gerçekler bilindiği gibi değilmiş

"İÇİMİZ DARMADAĞIN OLDU"

Ersoy sözlerine şöyle devam etti:

" Dolayısıyla bu açıklamayı yapmayı da sorumluluk olarak görüyorum. Sevilay'a teşekkür ediyorum. Hepimizin yapması gereken, her gazetecinin yapması gereken çok basit bir soru sordu. Nasıl bir savcı, bir hakim, böyle bir hadiseye bulaşmış iki kişiyi serbest bırakır? Dedikten sonra gerisi çorap söküğü gibi gelmiş. Biz ne yaptık? Biz sormadan meselenin üzerini sosyal medyada gördük. Fotoğrafları, çocukların çizdikleri. İçimiz darmadağın oldu. Çünkü çok hassastır, bizim evlatlarımız. Ve akabinde kınadık, kızdık."

SÖZLERİNİ HATIRLATTI, ÖZÜR DİLEDİ

Yayında kurduğu açıklamayı anımsatan Ersoy şunları kaydetti:

"Ben yayında şu cümleyi kurdum: 'Sokakta görseniz insan zannedersiniz. İki yaratık' dedim. Bunun için özür dileyeceğim. Özür dilemeden önce kötülüğe inanıyoruz, hızlı bir şekilde. Böyle bir atmosferdeyiz, dünya böyle bir dönemde herhalde. Yakıştırıyoruz, her kötülüğü herkese, bir yerde bir şekilde. Birisini itibarını ortadan kaldırmak çok basit. Aslında bizim bir eksikliğimiz. Haberlerle ilgili de bu böyle. Birisi herhangi bir hadisede gözaltına alındığında haberini paylaşırız. İsmini veririz, belki görüntüsünü veririz. Ama serbest bırakıldığında aslında suçla hiç alakası olmadığını öğrendiğimizde, 'Öyle miymiş' deyip geçebiliriz. Halbuki o insanın hayatını karartıyoruz. Şimdi biz Rahmi Akman ve Merve Akman'ın hayatını biraz kararttık. Özellikle üvey baba Rahmi Akman. Hiç alakası yokmuş konuyla. Ben şahsım adına kendisinden özür diliyorum. Kamuoyundan da özür diliyorum. "