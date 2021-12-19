Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı! Sosyal medyada bu görüntüleri izleyenler gözlerine inanamadı!

Habertürk ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz, sakin ve güler yüzlü yazar Muharrem Sarıkaya'nın bilinmeyen gaddarlığı ortaya çıktı. Sosyal medyaya sızdırılan görüntülerde Sarıkaya'nın, bir ses teknikerine tokat attığı ve çalışan emekçiyi hırpaladığı görüldü. Ünlü yazarın çalışana sergilediği bu tavır karşısında sosyal medya kullanıcıları ayağa kalktı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Kamera arkası emekçisine sergilediği kaba davranış sebebiyle, sosyal medyada ağır linç edilen Muharrem Sarıkaya'yı, Habertürk izleyicileri artık ekranlarda görmek istemiyor. Genç çalışana uyguladığı şiddetin affedilebilir olmadığını savunan sosyal medya kullanıcıları, sızdırılan videonun altına kanalı etiketleyerek, yazar hakkında şikayette bulundular.

MUHARREM SARIKAYA GELEN TEPKİLER SONRASI ÖZÜR DİLEMEK DURUMUNDA KALDI

Olay sonrası büyük tepki toplayan Sarıkaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Açıklamasında özür dileyen Muharrem Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum… Muharrem SARIKAYA"