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Habertürk'te hukukçular arasında masum tartışması! "Masum değildir canım, suçlu değildir"

Habertürk TV'de ekrana gelen Olaylar ve Görüşler programında hukukçular arasında yaşanan "masum" tartışması sosyal medyaya damga vurdu.

Habertürk TV'de dün akşam Serap Belet'in sunumuyla ekrana gelen programa Prof. Dr. Ersan Şen, Prof. Dr. Selami Kuran, Dr. Rezan Epözdemir ve Avukat Serkan Toper katıldı. Programda İBB'de terörle iltisaklı olan personellerin işe alınması konuşulurken yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu.

Habertürk'te hukukçular arasında masum tartışması! Masum değildir canım, suçlu değildir

İşte hukukçular arasında geçen diyaloglar: 

Ersan Şen: Suçluluğu hükmün sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz. Yani? Masum sayılır.

Serkan Toper: Masum değil. Masum ifadesini ısrarla kullanmak istememiş. Suçlu ilan edilmez.

Rezan Epözdemir: Doğru. Suçlu ilan edilemeyen kimse nedir?

Serkan Toper: Masum değildir canım. Suçlu değil. 

Habertürk'te hukukçular arasında masum tartışması! Masum değildir canım, suçlu değildir

Tayfun Altuntaş
Haberler, Son Dakika Haberleri
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