Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun katil zanlısı olarak aranan, Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan ihraç edilmiş Karanlık Nuri lakaplı eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır'ın Türkiye'ye getirildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Birçok kişi şahsın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Hablemitoğlu suikastı zanlısı Nuri Gökhan Bozkır kimdir? Karanlık Nuri kimdir? Kaç yaşında, nereli Nasıl yakalandı? Detaylar haberimizde...

HABLEMİTOĞLU SUİKASTI ZANLISI NURİ GÖKHAN BOZKIR KİMDİR?

Gökhan Nuri Bozkır, 18 aralık 2000'de öldürülen Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi olarak da biliniyor.

1998’de teslim olan Şemdin Sakık’ı, Kuzey Irak’tan Türkiye’ye getiren TİM’in üyelerinden olduğu ileri sürülüyor.

Adı, üst düzey kamu çalışanlarının yer aldığı ‘sauna çetesi' içinde de geçiyor.

Gökhan Nuri Bozkır, önemli şöhretini ise, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) görev yaparken silah ticareti yapmasına borçlu.

Ancak Gökhan Nuri Bozkır’ın hikayesi bununla bitmiyor.

TSK’dan ihraç edilen, kirli ilişkileri ve silah ticareti ile gündeme gelen Bozkır, hakkında iddianame düzenlenmişken, devlet ile ilişkilerini ve ticari ortaklığını sürdürüyordu.

2016’da Afyon, Dazkırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016/38 dosya numarası ile hakkında “Fabrikasyon patlayıcı kaçakçılığı” gerekçesi ile soruşturma hazırlandı.

Bozkır, bu soruşturmanın ardından yurtdışına kaçtı.

Ukrayna ve Kırgızistan’da bulunmaya başladı.

1 yıl önce, adı mit ile anılan soğan tırları olayına karışmıştı.

Daha vahimi, hakkında soruşturma açıldığı tarihlerde, Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ile partner olan Delta Defence Savunma Sanayi A.Ş.’nin ortaklarındandı.