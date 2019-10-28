Hac vazifesini yerine getirecek olanlar internette kura tarihlerini araştırmaya başladı. Peki Hac kuraları ne zaman çekilecek 2021? Hac kuraları ne zaman çekilecek 2021? Kimlere farzdır? Tüm merak edilenler haberimizde...

Hac ve umre hizmetleriyle alakalı il müftülüklerimizi bilgilendirmek, fikir alış-verişi ve durum değerlendirmesi yapmak amacıyla Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan'ın başkanlığında 13-14 Ocak 2021 tarihlerinde dört oturum halinde yapılan çevrimiçi toplantılarda salgın sürecinde Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları ile ilgili müftülükler bilgilendirilirken süreç ve devam eden çalışmalar kapsamında il müftülüklerin görüş ve önerileri alındı.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan'ın hac kararına ilişkin, "2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlarımızdan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredilecek, hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir" açıklamasında bulundu.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İslam'ın 5 şartından biri olan hac ibadetini yerine getirebilmek için Türkiye'den 2 milyon 298 bin 800 vatandaşın ön kayıt yaptırdığı belirtildi.

HAC KONTENJANI 2021 NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı tarafından geçtiğimiz 2020 yılı için hac kontenjanı 3 bin 430 kişi artırarak 83 bin 430 olarak belirlenmişti. 2021 yılı kontejanları için ise henüz net bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin yapılacak her hangi bir resmi açıklamada haberimizde yer alacaktır.

HAC KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başkanlığın Kovid-19 salgını nedeniyle hac ibadetinin bu yıl yapılmama ihtimalini dikkate alarak 2'nci ve 3'üncü taksitleri ertelediğine işaret edilen açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığımız gelişmeleri başından beri yakından takip etmiş, bu çerçevede başta Suudi Arabistan olmak üzere İslam ülkeleri ile istişarelerde bulunmuştur. Başkanlığımız şartların olumlu yönde düzelme ihtimalini dikkate alarak acele bir karar vermemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Suudi Arabistan'ın yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda, 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlarımızdan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredilecek, hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir."

HAC AMBARGAOSU VAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan "Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye 3 yıl boyunca Hac ambargosu uygulayacağı" iddialarını yalanladı. Bircan Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığıyla görüşmelere devam edildiğinin altını çizdi. Bütün İslam ülkeleri gibi Türkiye'de de 2020 haccı için ön kayıt alınacağını, hac kurasının çekileceğini ve kafilelerin oluşturulacağını belirtti. Hac kotasının artırılmasına yönelik çalışmalara da işaret etti.

2019-2020 yılı Umre programları kapsamında ilk kafilenin 15 Eylül'de kutsal topraklara yolcu edildi. Bircan ikinci kafilenin ise Aralık ayında yola çıkacağını söyledi. Bu yıl hava yolu şirketleri ve otel işletmeleriyle yapılan görüşmeler sonucunda umre organizasyonunun ilk 3 ayında fiyatlarda ciddi oranda bir indirim yapıldığını da belirtti. Bircan'ın bir de ''Başkanlığımızla anlaşma ve sözleşme imzalayan firmalar tercih edilmeli '' diye uyardı.

HAC NEDİR?

Hac sözlükte "kastetmek, yönelmek" anlamına gelen bir kelimedir. Fıkıh terimi olarak ise hac, "Mekke şehrindeki Kâbe'yi ve civarındaki kutsal sayılan özel yerleri, özel vakit içinde, usulüne uygun olarak ziyaret etmek ve yapılması gereken diğer menâsiki yerine getirmek" demektir. Bunların hepsine birden hac törenleri anlamında "menâsikü'l-hac" denir.

HAC KİMLERE FARZDIR?

Gücü yeten yani zengin ve sağlıklı olan Müslüman’ın hayatında bir kez haccetmesi farzdır.

Bir kimseye haccın farz olabilmesi için şu şartların bulunması gerekir:

- Hür, ergin ve akıllı olmak,

- Hacca gidip gelmeye yeterli vakti bulunmak,

- Hacca gidip gelinceye kadar ailesinin geçimini sağlamış olmak,

- Gerekli masrafları karşılayacak kadar zengin olmak,

- Sağlıklı olmak,

- Yol güvenliği bulunmak

HACCIN FAYDALARI NELERDİR?

Her şeyden önce hac, Allah’ın emridir ve bunun için yerine getirilmesi gerekir. Bununla beraber haccın pek çok faydaları vardır. Şöyle ki:

Hac, günahlara kefarettir. Allah rızası için hacceden kimsenin küçük günahları bağışlanır.

Nitekim Peygamberimiz;

“Kim Allah için hacceder de hac esnasında kötü sözlerden ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, annesinin onu doğurduğu günkü gibi (günahlarından arınmış olarak hac’dan)” döner (Buhari, “Hacc”, 4.) buyurmuştur.

Resul-i Ekrem Efendimizin doğup büyüdüğü, İslam dininin dünyaya yayıldığı kutsal yerleri görmek, insanın maneviyatını yükseltir ve dini duygularını kuvvetlendirir. Kişinin hac esnasında normal elbiselerini çıkararak ihrama girmesi ona mahşer gününü hatırlatır. Ayrıca hac yolculuğu, insana zorluklara karşı dayanma gücü kazandırır.

Diğer taraftan mala olan bağımlılığı azaltarak, fakirlere ve yoksullara karşı merhamet duygularını geliştirir.

Hac, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Müslümanları yılda bir defa bir araya getirip birbirleriyle tanışmalarını, birbirlerinin dert ve problemlerine çözüm üretmelerini sağlar.

Ülkeleri, dilleri ve renkleri ayrı olan Müslümanların aynı gaye için bir araya gelmeleri ve hep birlikte Allah’a yönelerek ibadet edip O’ndan af bağış dilemeleri, ruhları arındırarak İslam kardeşliğini güçlendirir.

Sosyal durumu ne olursa olsun, her seviyedeki Müslümanın ihrama girerek aynı kıyafet içinde bulunması, doğuşta Allah katında eşit oldukları fikrini hatırlatır.