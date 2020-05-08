Hacet namazı nedir? Birçok kişi arama motorlarında bu sorunun cevabına ulaşmak için arama yapmaya başladı. Nafile namazlar arasında yer alan Hacet namazı ile ilgili Din İşleri Yüksek Kurulu önemli bilgiler paylaşıyor. Peki Hacet namazı nedir? Ayrıntılar haberimizde...

HACET NAMAZI NEDİR?

Bir müslüman, ihtiyacı olan bir şeyi elde etmek için Allah’ın kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalışmalı ve sonucunu da Allah’tan beklemelidir. Bununla birlikte ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için namaz kılması da uygundur. Kılınan bu namaza “Hâcet namazı” denir. Bu konuda Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah’tan veya bir insandan isteyeceği zaman önce güzelce abdest alsın, sonra iki rekât namaz kılsın. Sonra Allah’ı anıp Resûlullah’a salavat getirsin ve şöyle desin:

(“Hilim ve kerem sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günâhımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızâna uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!”) (Tirmizî, Salât, 236; İbn Mâce, İkâmet’u-Salat, 189)

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Din İşleri Yüksek Kuruluu Başkanlığı, "Hacet namazı nasıl kılınır?" sorusunu şu şekilde yanıtlamıştır:

Bir müslüman, ihtiyacı olan bir şeyi elde etmek için Allah’ın kendisine öğrettiği sebepleri ve kanunları elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalışmalı ve sonucunu da Allah’tan beklemelidir. Bununla birlikte ahirete veya dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için namaz kılması da uygundur. Kılınan bu namaza “Hâcet namazı” denir. Bu konuda Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kişi, ihtiyacı olan bir şeyi Allah’tan veya bir insandan isteyeceği zaman önce güzelce abdest alsın, sonra iki rekât namaz kılsın. Sonra Allah’ı anıp Resûlullah’a salavat getirsin ve şöyle desin:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لاَ تَدَعْ لِى ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

(“Hilim ve kerem sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Ulu arşın Rabbi Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini kazandıracak sebepleri, her çeşit iyiliği elde etmeyi ve her türlü günahtan kurtulmayı senden niyaz ediyorum. Affetmediğin hiçbir günâhımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızâna uygun olan her türlü dileğimi kabul buyur!”) (Tirmizî, Salât, 236; İbn Mâce, İkâmet’u-Salat, 189)

Hâcet namazı dört veya iki rekât olarak kılınabilir. On iki rekât kılınabileceği şeklinde de rivayet vardır. Bu namazı dört rekât kılacak olan kişi, birinci rekâtında Fâtiha sûresinden sonra üç defa Ayetü’l-kürsî, diğer üç rekâtında da birer Fâtiha ile birer İhlas, Felak ve Nâs sûrelerini okur. Sonra da yukarıdaki duayı yapar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 472-473).

NAFİLE NAMAZLARIN CAMİDE Mİ, EVDE Mİ KILINMASI DAHA FAZİLETLİDİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.),farz namazların cemaatle kılınmasını tavsiye etmiş ve “Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir.” (Buhârî, Ezân, 30; Müslim, Mesâcid, 249-250) buyurmuştur. Diğer bir hadislerinde ise “Eğer müminler yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmanın sevabını bilselerdi emekleyerek de olsa cemaate katılırlardı” (Buhârî, Ezân, 32) buyurmuştur.

Hz. Peygamber (s.a.s.),gerek beş vakit farz namazların öncesinde ve sonrasında, gerekse farz namazlardan ayrı olarak sünnet ve nafile namaz kılar; sünnet ve nafile namazların evde kılınmasının daha uygun olacağını belirtirdi. Bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ey İnsanlar! Evinizde namaz kılınız. Zira farz namaz dışındaki namazların en makbulü, insanın evinde kıldığı namazdır.” (Buhârî, Ezân, 81; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 213) Diğer bir hadislerinde ise Hz. Peygamber (s.a.s.),“Biriniz farz namazını mescidde kıldığı zaman, o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala, bu nafile namaz sebebiyle evinde hayır yaratır.” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 210; İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 186) buyurmuş; hatta “Namaz kılmayarak evlerinizi kabirlere çevirmeyin” (Buhârî, Salât, 52) uyarısında bulunmuştur.

Buna göre, farz namazların sünnetleri dâhil tüm nafile namazların camide kılınması mümkün olmakla birlikte, evlerde kılınması daha faziletlidir.

HACET DUASI NEDİR?

Dualar da ibadet yerine geçiyorlar. Dualar, namazla birlikte kulun, Allah’a (cc) en çok yaklaştığı ve kendini yakın hissettiği durumlardır. Ne sıkıntınız, ihtiyacını ve dileğiniz varsa el açıp Allah’tan (cc) istiyorsunuz.

Birden fazla okuyacağınız hacet duası bulunuyor. Kur’an’dan ayetler okuyacağınız gibi, sahabilerin ve alimlerin okuduğu dualardan da edebilirsiniz. En çok bilinen ve okunan hacet duası;

“Lâ ilâhe illâllah-ül-halîm-ül-kerîm. Sübhânallahi Rabb-il-arş-il-azîm. Elhamdü lillâhi Rabbil âlemin. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve azâimi mağfiretike vel ganîmete min külli birrin vesselâmete min külli ismin lâ teda’ lî zenben illâ gafertehü velâ hemmen illâ ferrectehü velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ yâ erhâmerrâhimîn.” Duasıdır.

HACET NAMAZI DUASI

Hacet namazını 2, dört veya 12 rekat olarak kılabilirsiniz. Nafile namazları iki ve ikinin katları olarak kılındığı için buna dikkat etmelisiniz. Her rekatta Fatiha’dan sonra okuyacağınız sureler bellidir.

Birinci rekâtta Fatiha ve üç defa Âyet-el kürsi, diğer rekâtlarda Fatiha ile birer kere İhlâs, Felak ve Nas surelerini okuyorsunuz. İsterseniz her rekâtta Fatiha, Âyet-el-kürsi ve İhlâs da okuyabilirsiniz.

Namazınız bittikten sonra hacet duasını okuyorsunuz.

Peygamber Efendimizden aktarılan başka bir hacet namazı ve duası da şöyledir

Yatsı namazının son sünnetini kıldıktan sonra, yani vitir namazından önce 4 rekât hacet namazı kılıyorsunuz. Birinci ve üçüncü rekâtlarda Fatiha ve 3 Ayet-el Kürsi; ikinci ve dördüncü rekâtlarda Fatiha, 3’er kez İhlâs, Felak ve Nas surelerini okuyorsunuz.

Namazınız bittikten sonra ister Arapça hacet duasını, isterseniz aşağıdaki Türkçe duayı okuyabilirsiniz

“Alemlerin sahibi Yüce rabbim, sana yalvarıyorum. Âlemlere rahmet olarak gönderdiğin fahri kainat sevgili Peygamberimizi (asm) araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberimiz, seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatrına hacetimi kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi! Fahri kainat efendimizi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et!”

Duanızı ettikten sonra, duanın sonunda ne ihtiyacınız ve hacetiniz varsa onu belirtip, Allah’tan –hayırlısıysa- olmasını istiyorsunuz.

Büyük Hacet Duası

Peygamber Efendimizin Taif halkı için ettiği dua olarak bilinmektedir. Taif halkının peygamberimize, hakaretler, iftiralar ve şiddet dolu eylemlerine karşı Peygamberimiz kötü niyet beslememiştir. “Umarım Allah onların neslinden İslâm’a hizmet verecek imanlı bir topluluk getirir.” Diye dua etmiştir.

Büyük Hacet Duası, “Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kıllete hiyletiy ve hevâniy alennâs” cümlesiyle başlıyor. Anlamı ise; “Allâh’ım, kuvvetimin yetersiz kaldığını, çaresiz olduğumu, halk nazarında hor hakir hâle düştüğümü görüyorsun.” Şeklindedir.

Büyük belâya, haksızlığa, derde veya azaba düştüyseniz bu duayı sıklıkla okumanız tavsiye olunur. Duanızın makbul olması için sürekli okumalısınız. Duanızın kabul edileceği umuduyla, en az 40 gece okumalısınız.

Büyük hacet duasını gece namazından sonra yapabiliyorsanız secdede okumaya çalışın. Hacetinizin bir an önce kabul olmasını istiyorsanız farz namazlarından sonra devamlı okuyabilirsiniz.

Hacet Namazı Duası Arapça Ve Türkçe Okunuşu

Kuran ve İslam Arap diyarına indiği için, konuşulan ve Kuran dili Arapçadır. Bu nedenle bütün dualar da Arapça olarak bizlere nakledilmiştir. Alimler, surelerin, ayetlerin ve duaların Arapça okunması konusunda tavsiye ediyorlar. Bunun nedeni Arap harflerinin okunuşu, yazılışı ve mahreçleri farklıdır. Bir harfi bile yanlış okumanız kelime yanlışlığına ve anlam kaymasına yol açacaktır.

Bu nedenle dualarınızın tam ve makbul olması için Arapça veya Türkçe okunuşuyla okumaya dikkat etmelisiniz. Türkçe okunuşunda da harflerin üzerlerindeki işaretlere dikkat ederek okumaya özen gösterin.

Arapça ve Kuran harflerini bilmiyorsanız, Türkçe okunuşunda da yanlış yapmaktan çekiniyorsanız, mealinden okuyabilirsiniz.