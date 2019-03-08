Hacettepe Spor 3 - 0 Ankara Demirspor / Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. hafta maçında Hacettepe Spor, Ankara Demirspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. hafta maçında Hacettepe Spor, Ankara Demirspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Hacettepe Spor ve Ankara Demirspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özeti'ni merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 25. hafta maçında Hacettepe Spor sahasında Ankara Demirspor ile 05.03.2019 14:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Hacettepe Spor - Ankara Demirspor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.
STADYUM BİLGİSİ
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
05.03.2019 14:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Hacettepe Spor İlk 11
{home11}
Yedekler
{homeSubstitute}
Teknik Sorumlu
{homeCoach}
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Ankara Demirspor İlk 11
{away11}
Yedekler
{awaySubstitute}
Teknik Sorumlu
{awayCoach}
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Keçiörengücü
|25
|17
|5
|3
|46
|22
|56
|24
|2
|Samsunspor
|25
|17
|4
|4
|43
|19
|55
|24
|3
|Sarıyer
|25
|16
|6
|3
|45
|22
|54
|23
|4
|Sakaryaspor
|25
|15
|7
|3
|44
|21
|52
|23
|5
|Kastamonuspor 1966
|25
|16
|3
|6
|45
|19
|51
|26
|6
|Sancaktepe Belediyespor
|25
|12
|6
|7
|38
|22
|42
|16
|7
|Bodrumspor
|25
|12
|3
|10
|40
|35
|39
|5
|8
|Amed Sportif
|25
|10
|6
|9
|33
|26
|36
|7
|9
|İnegölspor
|25
|10
|5
|10
|29
|33
|35
|-4
|10
|Niğde Anadolu FK
|25
|9
|7
|9
|33
|29
|34
|4
|11
|Eyüpspor
|25
|8
|7
|10
|27
|29
|31
|-2
|12
|Utaş Uşakspor
|25
|6
|11
|8
|28
|23
|29
|5
|13
|Gümüşhanespor
|25
|5
|11
|9
|28
|33
|26
|-5
|14
|Hacettepe Spor
|25
|6
|8
|11
|34
|42
|26
|-8
|15
|Bayrampaşa
|25
|3
|8
|14
|18
|36
|17
|-18
|16
|Ankara Demirspor
|25
|4
|4
|17
|22
|42
|16
|-20
|17
|Manisaspor
|25
|3
|3
|19
|22
|68
|12
|-46
|18
|Gaziantepspor
|25
|3
|2
|20
|11
|65
|11
|-54
Fikstür
|05.03.2019
|Hacettepe Spor
|3-0
|Ankara Demirspor
|06.03.2019
|Sarıyer
|4-0
|İnegölspor
|06.03.2019
|Utaş Uşakspor
|1-1
|Eyüpspor
|06.03.2019
|Niğde Anadolu FK
|2-1
|Amed Sportif
|06.03.2019
|Samsunspor
|3-1
|Bodrumspor
|06.03.2019
|Manisaspor
|0-1
|Sancaktepe Belediyespor
|06.03.2019
|Keçiörengücü
|3-0
|Gaziantepspor
|06.03.2019
|Bayrampaşa
|1-3
|Kastamonuspor 1966
|06.03.2019
|Sakaryaspor
|3-0
|Şanlıurfaspor
|06.03.2019
|Niğde Belediyespor
|Hacettepe Spor
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.