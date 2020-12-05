Hacettepe Spor 3 - 0 Gümüşhanespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Hacettepe Spor, Gümüşhanespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Hacettepe Spor, Gümüşhanespor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Hacettepe Spor ve Gümüşhanespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 13. hafta maçında Hacettepe Spor sahasında Gümüşhanespor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Hacettepe Spor - Gümüşhanespor maçı kaç kaç bitti?
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Hacettepe Spor - Gümüşhanespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00
Hacettepe Spor Gümüşhanespor Maçının Hakemleri
Burak Filik(hakem), Selim Şenöz(1. Yardımcı Hakem), Emrah Uluçay(2. Yardımcı Hakem), Serkan Gürbüz(dördüncü Hakem)
Hacettepe Spor İlk 11
45. Numan Soysal, 7. Hüseyin Eren Bektaş, 14. Ali Eren Karadağ, 4. Metehan Mert, 3. Muhammet Selim Okur, 8. Volkan Kılıç, 11. Muhammed Ali Barutcu, 70. Ahmet Arda Tuzcu, 12. Serdarcan Eralp, 21. Mehmetcan Yıldırım, 9. Mehmet Can Güngör
Yedekler
99. Yasin Davuş, 5. Doğan Bilgin, 28. Kemal Emirhan Aydın, 15. Yusuf Deniz Akbay, 80. Umutcan Akdeniz, 92. Yusuf Emre Ataol, 20. Ataberk Gök, 10. Furkan Temir, 77. Yağız Suat Bolat, 19. Sarp Ekinci
Teknik Sorumlu
Gökhan Gedikali
Goller
Serdarcan Eralp,25.dk (h), Mehmet Can Güngör,45+1.dk (f), Yağız Suat Bolat,90+3.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Volkan Kılıç 38.dk, Sarı Kart Metehan Mert 72.dk, Sarı Kart Ali Eren Karadağ 19.dk, Sarı Kart Hüseyin Eren Bektaş 61.dk, Sarı Kart Muhammed Ali Barutcu 82.dk
Oyundan Çıkanlar
Volkan Kılıç 68.dk, Mehmet Can Güngör 78.dk, Ahmet Arda Tuzcu 83.dk, Mehmetcan Yıldırım 78.dk
Oyuna Girenler
Ataberk Gök 68.dk, Sarp Ekinci 78.dk, Furkan Temir 83.dk, Yağız Suat Bolat 78.dk
Gümüşhanespor İlk 11
13. Cengiz Biçer, 27. Orkun Dervişler, 90. Osman Torun, 87. Ömer Alp Kulga, 48. Yunus Şimşek, 23. Raif Gündoğdu, 78. Oğuz Eken, 5. Muharrem Efe, 41. Erdinç Mergen, 8. Sercan Kaya, 10. Tekin Adar
Yedekler
61. Zeki Ayvaz, 12. Bahadır Abdulkadir Yağız, 22. Burak Demireğen, 95. Kudret Oben Saraçoğlu, 4. Özgür Ortaç, 11. Musa Sinan Yılmazer, 98. İlke Tankul, 20. Baran Basut, 7. Tuğay Adamcıl
Teknik Sorumlu
Abdulkadir Aslan
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Muharrem Efe 90+3.dk, Sarı Kart Cengiz Biçer 90+3.dk, Sarı Kart Yunus Şimşek 72.dk
Oyundan Çıkanlar
Tekin Adar 87.dk, Orkun Dervişler 46.dk, Erdinç Mergen 78.dk, Oğuz Eken 46.dk
Oyuna Girenler
Bahadır Abdulkadir Yağız 87.dk, Tuğay Adamcıl 46.dk, İlke Tankul 78.dk, Kudret Oben Saraçoğlu 46.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Manisa FK
|13
|12
|1
|0
|44
|11
|37
|33
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|12
|7
|3
|2
|22
|11
|24
|11
|3
|Uşak Spor
|12
|7
|3
|2
|24
|14
|24
|10
|4
|24Erzincanspor
|11
|6
|3
|2
|19
|11
|21
|8
|5
|Sarıyer
|11
|5
|5
|1
|13
|5
|20
|8
|6
|Amed Sportif
|12
|6
|1
|5
|18
|19
|19
|-1
|7
|Sancaktepe FK
|9
|5
|2
|2
|17
|6
|17
|11
|8
|Ankara Demirspor
|9
|5
|2
|2
|21
|11
|17
|10
|9
|Kocaelispor
|10
|5
|2
|3
|11
|11
|17
|0
|10
|Afjet Afyonspor
|11
|4
|4
|3
|14
|14
|16
|0
|11
|Zonguldak Kömürspor
|11
|3
|3
|5
|11
|13
|12
|-2
|12
|Kahramanmaraşspor
|9
|2
|4
|3
|10
|14
|10
|-4
|13
|Ergene Velimeşe
|12
|2
|4
|6
|15
|21
|10
|-6
|14
|Hacettepe Spor
|12
|2
|3
|7
|11
|19
|9
|-8
|15
|Çorum FK
|9
|2
|2
|5
|13
|16
|8
|-3
|16
|İnegölspor
|10
|1
|4
|5
|9
|17
|7
|-8
|17
|Niğde Anadolu FK
|11
|1
|3
|7
|7
|22
|6
|-15
|18
|Gümüşhanespor
|12
|1
|3
|8
|11
|27
|6
|-16
|19
|Şanlıurfaspor
|12
|1
|2
|9
|6
|34
|5
|-28
Fikstür
|03.12.2020
|Ankara Demirspor
|3-3
|Ergene Velimeşe
|03.12.2020
|Sancaktepe FK
|P-P
|Niğde Anadolu FK
|03.12.2020
|24Erzincanspor
|P-P
|Kocaelispor
|03.12.2020
|Uşak Spor
|1-1
|Sarıyer
|03.12.2020
|Şanlıurfaspor
|0-2
|Manisa FK
|03.12.2020
|Kahramanmaraşspor
|2-1
|Afjet Afyonspor
|03.12.2020
|Hekimoğlu Trabzon
|1-0
|Çorum FK
|03.12.2020
|Hacettepe Spor
|3-0
|Gümüşhanespor
|03.12.2020
|Amed Sportif
|3-1
|İnegölspor