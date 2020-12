Hacettepe Spor 3 - 0 Gümüşhanespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Hacettepe Spor, Gümüşhanespor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Hacettepe Spor ve Gümüşhanespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 13. hafta maçında Hacettepe Spor sahasında Gümüşhanespor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Hacettepe Spor - Gümüşhanespor maçı kaç kaç bitti?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com'dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

STADYUM BİLGİSİ

Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.12.2020 13:00



Hacettepe Spor Gümüşhanespor Maçının Hakemleri

Burak Filik(hakem), Selim Şenöz(1. Yardımcı Hakem), Emrah Uluçay(2. Yardımcı Hakem), Serkan Gürbüz(dördüncü Hakem)

Hacettepe Spor

Hacettepe Spor İlk 11

45. Numan Soysal, 7. Hüseyin Eren Bektaş, 14. Ali Eren Karadağ, 4. Metehan Mert, 3. Muhammet Selim Okur, 8. Volkan Kılıç, 11. Muhammed Ali Barutcu, 70. Ahmet Arda Tuzcu, 12. Serdarcan Eralp, 21. Mehmetcan Yıldırım, 9. Mehmet Can Güngör



Yedekler

99. Yasin Davuş, 5. Doğan Bilgin, 28. Kemal Emirhan Aydın, 15. Yusuf Deniz Akbay, 80. Umutcan Akdeniz, 92. Yusuf Emre Ataol, 20. Ataberk Gök, 10. Furkan Temir, 77. Yağız Suat Bolat, 19. Sarp Ekinci



Teknik Sorumlu

Gökhan Gedikali



Goller

Serdarcan Eralp,25.dk (h), Mehmet Can Güngör,45+1.dk (f), Yağız Suat Bolat,90+3.dk (p)



Kartlar

Sarı Kart Volkan Kılıç 38.dk, Sarı Kart Metehan Mert 72.dk, Sarı Kart Ali Eren Karadağ 19.dk, Sarı Kart Hüseyin Eren Bektaş 61.dk, Sarı Kart Muhammed Ali Barutcu 82.dk



Oyundan Çıkanlar

Volkan Kılıç 68.dk, Mehmet Can Güngör 78.dk, Ahmet Arda Tuzcu 83.dk, Mehmetcan Yıldırım 78.dk



Oyuna Girenler

Ataberk Gök 68.dk, Sarp Ekinci 78.dk, Furkan Temir 83.dk, Yağız Suat Bolat 78.dk

Gümüşhanespor

Gümüşhanespor İlk 11

13. Cengiz Biçer, 27. Orkun Dervişler, 90. Osman Torun, 87. Ömer Alp Kulga, 48. Yunus Şimşek, 23. Raif Gündoğdu, 78. Oğuz Eken, 5. Muharrem Efe, 41. Erdinç Mergen, 8. Sercan Kaya, 10. Tekin Adar



Yedekler

61. Zeki Ayvaz, 12. Bahadır Abdulkadir Yağız, 22. Burak Demireğen, 95. Kudret Oben Saraçoğlu, 4. Özgür Ortaç, 11. Musa Sinan Yılmazer, 98. İlke Tankul, 20. Baran Basut, 7. Tuğay Adamcıl



Teknik Sorumlu

Abdulkadir Aslan



Goller

Kartlar

Sarı Kart Muharrem Efe 90+3.dk, Sarı Kart Cengiz Biçer 90+3.dk, Sarı Kart Yunus Şimşek 72.dk



Oyundan Çıkanlar

Tekin Adar 87.dk, Orkun Dervişler 46.dk, Erdinç Mergen 78.dk, Oğuz Eken 46.dk



Oyuna Girenler

Bahadır Abdulkadir Yağız 87.dk, Tuğay Adamcıl 46.dk, İlke Tankul 78.dk, Kudret Oben Saraçoğlu 46.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Manisa FK 13 12 1 0 44 11 37 33 2 Hekimoğlu Trabzon 12 7 3 2 22 11 24 11 3 Uşak Spor 12 7 3 2 24 14 24 10 4 24Erzincanspor 11 6 3 2 19 11 21 8 5 Sarıyer 11 5 5 1 13 5 20 8 6 Amed Sportif 12 6 1 5 18 19 19 -1 7 Sancaktepe FK 9 5 2 2 17 6 17 11 8 Ankara Demirspor 9 5 2 2 21 11 17 10 9 Kocaelispor 10 5 2 3 11 11 17 0 10 Afjet Afyonspor 11 4 4 3 14 14 16 0 11 Zonguldak Kömürspor 11 3 3 5 11 13 12 -2 12 Kahramanmaraşspor 9 2 4 3 10 14 10 -4 13 Ergene Velimeşe 12 2 4 6 15 21 10 -6 14 Hacettepe Spor 12 2 3 7 11 19 9 -8 15 Çorum FK 9 2 2 5 13 16 8 -3 16 İnegölspor 10 1 4 5 9 17 7 -8 17 Niğde Anadolu FK 11 1 3 7 7 22 6 -15 18 Gümüşhanespor 12 1 3 8 11 27 6 -16 19 Şanlıurfaspor 12 1 2 9 6 34 5 -28

