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Hacettepe Spor 3 - 0 Gümüşhanespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Hacettepe Spor, Gümüşhanespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Hacettepe Spor 3 - 0 Gümüşhanespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. hafta maçında Hacettepe Spor, Gümüşhanespor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Hacettepe Spor ve Gümüşhanespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  13. hafta maçında Hacettepe Spor sahasında Gümüşhanespor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Hacettepe Spor - Gümüşhanespor maçı kaç kaç bitti?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Hacettepe Spor - Gümüşhanespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı - Ankara - Etim

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00

Hacettepe Spor Gümüşhanespor Maçının Hakemleri
Burak Filik(hakem), Selim Şenöz(1. Yardımcı Hakem), Emrah Uluçay(2. Yardımcı Hakem), Serkan Gürbüz(dördüncü Hakem)

HACETTEPE SPORHacettepe Spor

Hacettepe Spor İlk 11
45. Numan Soysal, 7. Hüseyin Eren Bektaş, 14. Ali Eren Karadağ, 4. Metehan Mert, 3. Muhammet Selim Okur, 8. Volkan Kılıç, 11. Muhammed Ali Barutcu, 70. Ahmet Arda Tuzcu, 12. Serdarcan Eralp, 21. Mehmetcan Yıldırım, 9. Mehmet Can Güngör

Yedekler
99. Yasin Davuş, 5. Doğan Bilgin, 28. Kemal Emirhan Aydın, 15. Yusuf Deniz Akbay, 80. Umutcan Akdeniz, 92. Yusuf Emre Ataol, 20. Ataberk Gök, 10. Furkan Temir, 77. Yağız Suat Bolat, 19. Sarp Ekinci

Teknik Sorumlu
Gökhan Gedikali

Goller
Serdarcan Eralp,25.dk (h), Mehmet Can Güngör,45+1.dk (f), Yağız Suat Bolat,90+3.dk (p)

Kartlar
Sarı Kart Volkan Kılıç 38.dk, Sarı Kart Metehan Mert 72.dk, Sarı Kart Ali Eren Karadağ 19.dk, Sarı Kart Hüseyin Eren Bektaş 61.dk, Sarı Kart Muhammed Ali Barutcu 82.dk

Oyundan Çıkanlar
Volkan Kılıç 68.dk, Mehmet Can Güngör 78.dk, Ahmet Arda Tuzcu 83.dk, Mehmetcan Yıldırım 78.dk

Oyuna Girenler
Ataberk Gök 68.dk, Sarp Ekinci 78.dk, Furkan Temir 83.dk, Yağız Suat Bolat 78.dk

GÜMÜŞHANESPORGümüşhanespor

Gümüşhanespor İlk 11
13. Cengiz Biçer, 27. Orkun Dervişler, 90. Osman Torun, 87. Ömer Alp Kulga, 48. Yunus Şimşek, 23. Raif Gündoğdu, 78. Oğuz Eken, 5. Muharrem Efe, 41. Erdinç Mergen, 8. Sercan Kaya, 10. Tekin Adar

Yedekler
61. Zeki Ayvaz, 12. Bahadır Abdulkadir Yağız, 22. Burak Demireğen, 95. Kudret Oben Saraçoğlu, 4. Özgür Ortaç, 11. Musa Sinan Yılmazer, 98. İlke Tankul, 20. Baran Basut, 7. Tuğay Adamcıl

Teknik Sorumlu
Abdulkadir Aslan

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Muharrem Efe 90+3.dk, Sarı Kart Cengiz Biçer 90+3.dk, Sarı Kart Yunus Şimşek 72.dk

Oyundan Çıkanlar
Tekin Adar 87.dk, Orkun Dervişler 46.dk, Erdinç Mergen 78.dk, Oğuz Eken 46.dk

Oyuna Girenler
Bahadır Abdulkadir Yağız 87.dk, Tuğay Adamcıl 46.dk, İlke Tankul 78.dk, Kudret Oben Saraçoğlu 46.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK13121044113733
2Hekimoğlu Trabzon1273222112411
3Uşak Spor1273224142410
424Erzincanspor116321911218
5Sarıyer11551135208
6Amed Sportif12615181919-1
7Sancaktepe FK95221761711
8Ankara Demirspor952221111710
9Kocaelispor105231111170
10Afjet Afyonspor114431414160
11Zonguldak Kömürspor11335111312-2
12Kahramanmaraşspor9243101410-4
13Ergene Velimeşe12246152110-6
14Hacettepe Spor1223711199-8
15Çorum FK922513168-3
16İnegölspor101459177-8
17Niğde Anadolu FK111377226-15
18Gümüşhanespor1213811276-16
19Şanlıurfaspor121296345-28

Fikstür

03.12.2020Ankara Demirspor3-3Ergene Velimeşe
03.12.2020Sancaktepe FKP-PNiğde Anadolu FK
03.12.202024ErzincansporP-PKocaelispor
03.12.2020Uşak Spor1-1Sarıyer
03.12.2020Şanlıurfaspor0-2Manisa FK
03.12.2020Kahramanmaraşspor2-1Afjet Afyonspor
03.12.2020Hekimoğlu Trabzon1-0Çorum FK
03.12.2020Hacettepe Spor3-0Gümüşhanespor
03.12.2020Amed Sportif3-1İnegölspor


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