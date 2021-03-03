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  3. Hacettepe Üniversitesi açıkladı: SinoVac'ın koronavirüs aşısının etkinlik oranı belli oldu

Hacettepe Üniversitesi açıkladı: SinoVac'ın koronavirüs aşısının etkinlik oranı belli oldu

Son dakika haberi... Hacettepe Üniversitesi yetkilileri tarafından yürütülen çalışmanın sonuçları geldi. Çinli şirket SinoVac tarafından üretilen CoronaVac aşısının üçüncü faz sonuçlarında, aşının etkinliği yüzde 83,5 olarak açıklandı.

Hacettepe Üniversitesi açıkladı: SinoVac'ın koronavirüs aşısının etkinlik oranı belli oldu

Son dakika haberi... Hacettepe Üniversitesi'nde uzman isimler tarafından yapılan incelemelerde sonuca ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda, Çinli şirket SinoVac tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen CoronaVac aşısının etkinliği, yüzde 8,5 olarak açıklandı. Aynı zamanda hastanede yatışı engelleme oranı da yüzde 100 olarak açıklanan aşı, umutları yeniden alevlendirdi. 

100 MİLYON DOZLUK ANLAŞMA SAĞLANDI

Çinli şirket SinoVac ile yağılan anlaşma sonucunda ilk sevkiyatta 3 milyon doz gönderilen ve bu kapsamda, yüksek risk grubundaki sağlık çalışanları ile aşılanmaya başlanan CoronaVac aşısından ülkemize toplamda 100 milyon doz gelmesi planlanıyor. 

Hacettepe Üniversitesi açıkladı: SinoVac'ın koronavirüs aşısının etkinlik oranı belli oldu

9 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

13 Ocak 2021 tarihinde ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapılan CoronaVac aşısı, o tarihten günümüze dek toplamda 9 milyon 325 bin 828 kişiye yapıldı. Bu kişilerden 7 milyon 244bin 95'ine ilk doz aşı uygulanırken, Sağlık Bakanlığının resmi sitesinde yer alan güncel verilere göre 2 milyon 81 bin 733 kişiye ise 2. doz aşı yapıldı. 

Hacettepe Üniversitesi açıkladı: SinoVac'ın koronavirüs aşısının etkinlik oranı belli oldu

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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