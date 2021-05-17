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  3. 'Hack' iddialarını yalanlamıştı! BTCTurk'ten o haberler sonrası yeni açıklama

'Hack' iddialarını yalanlamıştı! BTCTurk'ten o haberler sonrası yeni açıklama

BtcTurk'ün hacklendiği iddia edilmiş şirketten yapılan açıklamada söz konusu iddialar yalanlanmıştı. Konuya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. BTCTurk, bugün veri sızıntısı olduğunu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda duyurdu.

'Hack' iddialarını yalanlamıştı! BTCTurk'ten o haberler sonrası yeni açıklama

BTC Türk, kullanıcılarının hassas verilerinin bazı platformlarda satışa çıkarıldığı iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yalanladı. Fakat şirketin iddialarda bulunan kişi ve kurumlar hakkında şikayette bulunacaklarını duyurmasına rağmen bugün iddiaları kabul etti.

ÖNCE YALANLADI, SONRA KABUL ETTİ

BTCTurk kullanıcılarının sızdırılan verileri arasında ad soyad, e-posta, doğum tarihi, telefon numarası, açık adres ve IP adresi gibi önemli bilgiler bulunuyor.

BTCTurk'ten yapılan açıklamada kullanıcı parolalarının da sızdırıldığı, ancak parolaların geri dönülemez PBKDF2 Algoritması ile şifrelendiği belirtiliyor.

Şirket, 516.924 kullanıcıya ait verilerin depolandığı ortamda oluşan güvenlik açığı nedeniyle elde edildiğini ifade ediyor. Ayrıca verilerin 2018 yılında sızdırıldığının altını çizen firma, hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Şirket, kullanıcıların özçekim fotoğrafları ve banka hesap bilgileri hakkında herhangi bir sızıntının olmadığını belirtti. Firmanın DLP (Data Loss Prevention) sistemleri ile korunduğunu açıklayan BtcTurk, “Günümüzde benzer bir veri ihlalin yaşanması söz konusu değildir.” ifadelerini kullandı.

'Hack iddiaları' yalanlanmıştı! BTCTurk'ten o haberler sonrası yeni açıklama

Açıklama öncesinde BtcTurk veri satış konusunun illegal forumlardan kaldırılması dikkat çekici detaylar arasında yer alıyor. Bazı analistler, şirketin hackerlar ile anlaşma sağlayıp verileri sildirdiğini iddia ediyor.

BtcTurk kullanıcıları, Leak-Lookup üzerinden sızdırılan verilerde kendi bilgilerinin olup olmadığını kontrol edebilir.

'Hack iddiaları' yalanlanmıştı! BTC Türk'ten o haberler sonrası yeni açıklama

'Hack iddiaları' yalanlanmıştı! BTC Türk'ten o haberler sonrası yeni açıklama

'Hack iddiaları' yalanlanmıştı! BTC Türk'ten o haberler sonrası yeni açıklama

'Hack iddiaları' yalanlanmıştı! BTC Türk'ten o haberler sonrası yeni açıklama

Berkem Temizel
Gece Editörü
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