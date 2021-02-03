Haddeci (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Haddeci (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

Haddeci (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Haddeci (Seviye 3) ulusal meslek standardının 01 no’lu revizyonu, MESS tarafından yapılmış ve MYK Metal Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Haddeci (Seviye 3) iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde karşılıklı olarak birbirine zıt yönde dönmekte olan iki merdanenin arasına alınmış soğuk ya da sıcak metal malzemeyi istenilen ölçülere düşürerek ya da malzemeye şekil vererek bunlardan çeşitli ölçü ve formda ürünleri oluşturan, hadde tezgahında aşınan tezgah kısımlarını değiştiren kişidir.

Talimatlar doğrultusunda haddeleme işlemleri sırasında çeşitli fırınlardan gelen tavlanmış veya soğuk malzemenin norm ve standartlara uygun olarak istenen boyut ve şekilde haddelenmesi, yolluk ve merdane değişimi ile hadde ayarının zamanında ve doğru olarak yapılması, malzemelerin deformasyona uğramaması için gerekli işlemleri gerçekleştirir.

Haddeci yakın nezaret altında gerçekleştirdiği çeşitli türdeki işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından, kalitesinden ve güvenli bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. İşlem-lerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan malzemelerin istenilen boyut ve şekillerde olması, çalışılan yerin ve kullanılan donanımın bakım ve temizliğinin yapılması ve birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması haddecinin sorumlulukları arasında yer alır.

Standart kodu : 10UMS0043-3

Standart adı : Haddeci

Haddeci Seviyesi : Seviye 3

Revizyon Sayısı : 01

İlgili Olduğu Sektör : Metal

Hazırlayan Kuruluşlar : Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 04.06.2018 - 30441

Haddeci (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi Ulusal Belgesinin Tam Metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız