Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"

İnternet Haber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, dün YouTube kanalında yaptığı yayında kardeşi Süleyman Özışık'ın kansere yakalandığının bilgisini verdi. Özışık, kardeşinin yaşadığı zorlu süreci anlatarak, 2.5 yıldır tedavi gördüğünün bilgisini verdi.

Hadi Özışık

Hadi Özışık kardeşinin kansere yakalandığını şu cümlelerle anlattı:

“Güzel haber beklediğimiz bir hastalıktan kötü haberler aldık. Süleyman’ın muayenesini yapan doktor tüm gerçekleri hem benim hem Süleyman’ın yüzüne haykırdı. İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı diyebilirim. Dua etmekten elime başka bir şey gelmiyor. Geçen video çektiğimde 'Süleyman size ne yaptı' dediğimde bazı şeref yoksunları sosyal medyada adeta kına yaktı. Şimdi onlara sesleniyorum. Artık kına yakabilirsiniz çünkü Süleyman Işık yaşadıklarından ötürü maalesef kansere yakalandı.”

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Süleyman Özışık