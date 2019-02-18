HADİ yarışmasında bu haftanın ipuçları (18 - 24 Şubat haftası)

HADİ yarışmasında bu hafta hangi sorular sorulacak? 18 - 24 Şubat 2019 tarihleri arasında HADİ soruları nelerdir? HADİ tutkunlarına özel bu haberimizde 18 Şubat - 24 Şubat arası HADİ Canlı Bilgi yarışmasında sorulacak soruların tamamının ipuçları yer alıyor. Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 20.30'da takipçileri ile buluşuyor. Her akşam saat 20.30'da ve öğlen kuşağında 12:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. İşte HADİ bu hafta sorulacak soruların ipuçları...

HADİ BU HAFTA SORULACAK SORULARIN İPUÇLARI 18-24 ŞUBAT

1- FIFA Dünya Kupası tarihinde üç kez final oynamasına rağmen kupayı kazanamayan tek ülke hangisidir?

- HOLLANDA

2- "Amaca giden her yol mubahtır" anlayışıyla bilinen ve "Modern politik teorinin kurucusu" olarak kabul edilen filozof kimdir?

- MACHIAVELLI

3- Hangi hayvanın bir yaşına kadar olan yavrusuna "Köşek" adı verilir?

- DEVE

4- Aynı anda en fazla topla jonglörlük yapma rekorunu elinde bulunduran kişi gösterisinde kaç adet top kullanmıştır?

- 14

5- Bulmacalarda sıkça sorulan imame, hangisinin baş tarafına geçirilen uzunca bir parçadır?

- TESPİH

6- Savaş anıları hakkında yalanlar söyleyip postanede çalıştığı dönemde mektupları çöpe attığı için kovulan yazar kimdir?

- WILLIAM FAULKNER

7- Coğrafi bölgemizden kaçının denize kıyısı yoktur?

- 3

8- Bir verginin miktarını hesaplamak için temel olarak alınan değere ne ad verilir?

- MATRAH

9- İstiklal Marşı kaç dizeden oluşur?

- 41

10- Bir kazada sol kolunu kaybetmesine rağmen müziği bırakmayan Rick Allen hangi müzik grubunun bateristidir?

- DEF LEPPARD

HADİ NEDİR? NASIL OYNANIR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.

Ücretli midir?

Uygulamayın indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.

Hangi uygulama marketlerine bulunur?

iPhone telefonlara Apple App Store üzerinden, Android telefonlara Google Play Store üzerinden indirilebilir.

Gerçek para mı veriyorsunuz?

Evet, kazandığınız para 20 TL’yi geçtiğinde hesabındaki parayı çekebilirsin.

Kazandığım parayı nasıl çekerim?

Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.

Nasıl Oynarım?

Çok kolay.

Telefon numaranla kayıt ol

Yarışma saatini bekle

Yarışmaya katılıp soruları verilen sure sona ermeden doğru cevaplamaya çalış.

Sorulan soruların tümünü bilirsen ödüle hak kazanırsın.

Neden Cep telefonumu alıyorsunuz?

Hesabının güvenliği ve hesabının senin adına onaylanması için alıyoruz.

Dağıtılan gerçek paralar nerden geliyor?

Dağıtılan ödüller şirketimizin yatırımcıları ve bazen de sponsorlar, reklam verenler tarafından veriliyor.

Arkadaşım referans kodumu kullandı ama ben extra can kazanamadım?

Arkadaşının doğru referans kullanıcı adını girdiğinden emin ol. Arkadaşın ilk oyununu oynadığında hakkını kazanacaksın. Kayıt olurken senin kullanıcı adını girmediyse her zaman ayarlar kısmından girip sana can kazandırabilir.

Kaç tane extra can kazanabilirim?

Arkadaşlarını davet ederek ve zaman zaman verilecek görevleri yerine getirerek extra can kazanabilirsin ama her yarışmadan sadece 1 extra can kullanabilirsin.

Paramı almakta problem yaşıyorum Ne yapmalıyım?

iletisim@hadilive.com adresine kullanıcı adınla yaşadığın problemi anlatarak başvur, çözüm için durumu inceleyelim.

Kullanıcı adımı değiştirebilir miyim?

Kullanıcı adını değiştirmen mümkün değildir.

Bir geribildirim veya öneri yapmak istiyorum. Nasıl yaparım?

iletisim@hadilive.com adresine mail atabilirsin. Yorumlarını duymak için sabırsızlanıyoruz.