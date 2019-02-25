HADİ yarışmasında bu haftanın ipuçları (25 Şubat - 3 Mart haftası)

HADİ yarışmasında bu hafta hangi sorular sorulacak? 25 Şubat - 3 Mart 2019 tarihleri arasında HADİ soruları nelerdir? HADİ tutkunlarına özel bu haberimizde 25 Şubat - 3 Mart arası HADİ Canlı Bilgi yarışmasında sorulacak soruların tamamının ipuçları yer alıyor. Fenomen bir yarışma haline gelen canlı Bilgi Yarışması oyunu HADİ bugün 20.30'da takipçileri ile buluşuyor. Her akşam saat 20.30'da ve öğlen kuşağında 12:30'da ipucu soruları ile canlı olarak yarışmacıları bekliyor. İşte HADİ bu hafta sorulacak soruların ipuçları...

HADİ BU HAFTA SORULACAK SORULARIN İPUÇLARI 25 ŞUBAT - 3 MART

1- "İnsan bilimi" olarak da bilinen, insanın fizyolojik özelliklerini ve kültürel yönlerini inceleyen bilim dalı hangisidir?

-ANTROPOLOJİ

2- 1526 yılında, tarihin en kısa savaşlarından birinin yapıldığı Mohaç, günümüzde nerededir?

-MACARİSTAN

3- Dünyanın yüz ölçümü en büyük tatlı su gölü hangisidir?

-SUPERİOR GÖLÜ

4- 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'ndan kısa süre sonra Lefkoşa'da çekilen "Sezercik" filmi hangisidir?

-SEZERCİK KÜÇÜK MÜCAHİT

5- İspirto genellikle hangi renktir?

-MOR

6- "Hüdavendigar" unvanı hangi padişaha aittir?

- ı. MURAD

7- "John Wick" film serisinde John Wick'in lakabı nedir?

-BABA YAGA

8- Pencere kanatlarını kapadıktan sonra sürgülemeye yarayan uzun demir sürgüye ne ad verilir?

-İSPANYOLET

9- Erkekler yüksek atlamada dünya rekorunu elinde bulunduran sporcu kimdir?

-JAVİER SOTOMAYOR

10- Sümerliler tarafından bulunan ilk yazı türünün adı nedir?

-ÇİZİ YAZISI

HADİ NEDİR? NASIL OYNANIR?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.

Ücretli midir?

Uygulamayın indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.

Hangi uygulama marketlerine bulunur?

iPhone telefonlara Apple App Store üzerinden, Android telefonlara Google Play Store üzerinden indirilebilir.

Gerçek para mı veriyorsunuz?

Evet, kazandığınız para 20 TL’yi geçtiğinde hesabındaki parayı çekebilirsin.

Kazandığım parayı nasıl çekerim?

Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.

Nasıl Oynarım?

Çok kolay.

Telefon numaranla kayıt ol

Yarışma saatini bekle

Yarışmaya katılıp soruları verilen sure sona ermeden doğru cevaplamaya çalış.

Sorulan soruların tümünü bilirsen ödüle hak kazanırsın.

Neden Cep telefonumu alıyorsunuz?

Hesabının güvenliği ve hesabının senin adına onaylanması için alıyoruz.

Dağıtılan gerçek paralar nerden geliyor?

Dağıtılan ödüller şirketimizin yatırımcıları ve bazen de sponsorlar, reklam verenler tarafından veriliyor.

Arkadaşım referans kodumu kullandı ama ben extra can kazanamadım?

Arkadaşının doğru referans kullanıcı adını girdiğinden emin ol. Arkadaşın ilk oyununu oynadığında hakkını kazanacaksın. Kayıt olurken senin kullanıcı adını girmediyse her zaman ayarlar kısmından girip sana can kazandırabilir.

Kaç tane extra can kazanabilirim?

Arkadaşlarını davet ederek ve zaman zaman verilecek görevleri yerine getirerek extra can kazanabilirsin ama her yarışmadan sadece 1 extra can kullanabilirsin.

Paramı almakta problem yaşıyorum Ne yapmalıyım?

iletisim@hadilive.com adresine kullanıcı adınla yaşadığın problemi anlatarak başvur, çözüm için durumu inceleyelim.

Kullanıcı adımı değiştirebilir miyim?

Kullanıcı adını değiştirmen mümkün değildir.

Bir geribildirim veya öneri yapmak istiyorum. Nasıl yaparım?

iletisim@hadilive.com adresine mail atabilirsin. Yorumlarını duymak için sabırsızlanıyoruz.