Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? İddialara o hareket ile yanıt verdiler!

Son zamanlarda çıkan Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'i Hadise ile aldattığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Bunun üzerine Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise'yi Instagram'da takipten çıkmış ve bu olay da magazin dünyasına "Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı bitti" şeklinde yansımıştı.

İDDİALARA YANIT VERDİLER!

12,6 milyon takipçi ile Instagram'da paylaşım yapan Hadise uzun süredir kimseyi takip etmiyordu. Ancak yasak aşk iddialarından sonra Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ı takibe aldı. Bunun ardından Kaan Yıldırım da Hadise'yi takip etmeye başladı. Böylece ikili, ayrılmadıklarının sinyalini verdi!

NE OLMUŞTU?

Ebru Gündeş, 11 yıllık evliliğini bitirmek için eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açmıştı. Sebep olarak Zarrab'ın kendisini başka kadınlarla aldattığını iddia etmişti. Hatta Zarrab'ın, kendisini aldattığı kadınlardan birini yakından tanıdığını söylemişti.

Bunun üzerine o kadının Hadise olduğu iddia edilmişti. Kaan Yıldırım ise sevgilisi Hadise'ye Instagram'dan takibi bırakmıştı.