Pop müziğin sevilen ismi Hadise bir süredir konuşulan ayrılık iddiaları ile ilgili Instagram hesabından açıklamada bulundu. Peki Hadise sevgilisinden ayrıldı mı? | Hadise ve Kaan Yıldırım neden ayrıldı? İşte ayrıntılar...

HADİSE SEVGİLİSİNDEN AYRILDI MI?

Ünlü şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı sosyal medyadan fark edilmiş ve bu aşk magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Hadise ile Kaan Yıldırım'ın evlenme hazırlığı yaptığı konuşulurken bomba bir iddia ortaya atılmış ve ayrıldıkları söylenmişti. Bu olayın ardından çiftin romantik paylaşımıyla bu iddialar yalanlanmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile evlerini ayırmış ve kendi evine geçmişti.

Hastalık nedeniyle evlerini ayıran çiftin bu kısa süreli ayrılıkta ilişkilerine de son verdikleri iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

Bugün sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Hadise sevenlerini şoke etti.

Ünlü şarkıcı Hadise büyük aşkıyla ilgili yaptığı açıklamada ayrılık iddialarını doğruladı ve sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

"Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...

Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim.

Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim..."

HADİSE VE KAAN YILDIRIM NEDEN AYRILDI?

Ünlü şarkıcı Hadise oyuncu Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açmış, birliktelikleri çok konuşulmuştu. Ünlü çiftin paylaşımları günlerce konuşulmuş Hadise'nin aradığı aşkı sonunda bulduğu düşünülmüştü. Hadise, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim..." ifadelerine yer vererek ayrılık iddialarını doğrulamıştı.

Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ayrılık haberine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Hadise - Kaan Yıldırım ayrılığında sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Reynmen'in etkili olduğu iddia edildi. Hadise, Ela isimli şarkısını çıkardığında sosyal medyada gündem olan Reynmen’in şarkısı eşliğinde dans ettiği bir video çekmiş ve sosyal medya hesabında paylaşmıştı. “Ela” şarkısında seksi kıyafetiyle dans eden Hadise çok konuşulmuştu.

Ünlü şarkıcı Hadise’nin paylaştığı dönemde gündem olan o videosunu Reynmen’in çektiği iddia ediliyordu. Bunun dışında Hadise ve Reynmen'in birlikte Taksim’de bulunan bir otelde kaldıkları da iddia edilmişti. Ne Hadise ne de Reynmen iddialar sonrası konu ile ilgili açıklamada bulunmamıştı. Aradan aylar geçtikten sonra Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişki yaşamaya başlayınca Reynmen’in şarkısında dans ettiği videoyu Instagram hesabından kaldırmıştı.

İşte o video:

Hadise’nin çok sayıda beğeni alan bu videoyu Kaan Yıldırım istemediği için kaldırdığı konuşulmuştu. Hadise'nin Kaan Yıldırım’dan ayrılmasında Reynmen’in etkili olduğu iddia edildi.

Ancak taraflardan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...

HADİSE AÇIKGÖZ KİMDİR?

Hadise Açıkgöz, 22 Ekim 1985 yılında Belçika'da dünyaya gelmiştir.

Hadise Açıkgöz, aslen Sivaslı. 2005'te yayınlanan ilk stüdyo albümü olan Sweat'teki "Stir Me Up" adlı şarkıyla adını duyuran Hadise, ardından Türkiye'de de tanınan bir isim oldu. Daha sonra hayatını Türkiye'de sürdürmeye karar veren şarkıcı, çıkardığı albümlerle Türkiye'deki ününe ün kattı. 2009 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi "Düm Tek Tek" adlı şarkıyla temsil eden Hadise, o yıl organizasyonda 4. oldu. 35 yaşındaki şarkıcı O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliğine devam etmektedir. İngilizce, Fransızca, Almanca, Flamanca ve Türkçe'yi iyi seviyede konuşmaktadır. 1.65 cm boyundaki şarkıcı, 59 kilodur.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Londra’da Brunel Üniversitesi Pazalama bölümünde eğitim aldı. Ardından oyunculuk eğitimleri almaya başlayan Kaan Yıldırım ilk kez Kayıp dizisinde kameralar karşısına geçti. Televizyonda Ulan İstanbul, Adı Mutluluk ve Kalbim Yangın Yeri dizilerinde rol aldı. Yok Artık ve Ümmü Sıbyan: Zifir filmlerinin yapımcısı olan oyuncu Yok Artık 2 filminin hem yapımında hem de oyuncu kadrosunda yer aldı.

Kaan Yıldırım geçtiğimiz yıllarda Ezgi Eyüboğlu ile hayatlarını birleştirdi. Çift, Haziran 2019’da anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Kaan Karabulut karakterine hayat veren Kaan Yıldırım, kendisi gibi oyuncu olan Ezgi Eyüboğlu ile evlendi ve geçtiğimiz dönemlerde boşandı. Kaan Yıldırım 1.80 metre boyunda, 73 kilo ve Oğlak burcudur.

Kaan Yıldırım’ın rol aldığı diziler ve filmler: