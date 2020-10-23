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Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik hazırlıklarına başladı

Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik hazırlıklarına başladı. Bir süredir aşk yaşayan ünlü şarkıcı Hadise ve oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın önümüzdeki yaz nikâh masasına oturacakları iddia edildi.

Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik hazırlıklarına başladı

Hadise ve Kaan Yıldırım'dan sevindirici haber geldi. Ocak ayından beri aşkları dolu dizgin devam eden ünlü çiftin düğün hazırlıklarına başladıkları iddia edildi.

Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik hazırlıklarına başladı

Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin Kaan Yıldırım ve köpeği Benek ile yaşayacakları için bahçeli bir ev arayışına girdiği ifade edilmişti.

Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik hazırlıklarına başladı

Şimdi de ikilinin gelecek yaz nikah masasına oturacakları ve bunun için hazırlıklara şimdiden başladıkları iddia edildi. 

Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik hazırlıklarına başladı

Ailelerinin de onayını alan çift yaşayacakları evinde arayışına başlamış.

Hadise’yi çok seven ve ona “Kızım” diye hitap eden Kaan Yıldırım’ın annesiyle babası, çiftin bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istiyormuş.

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Kaan Yıldırım, Hadise'nin doğum gününü birlikte çekilen siyah-beyaz bir fotoğraflarını paylaşarak kutladı. Oyuncu paylaşımının altında "İyi ki doğdun" notunu düştü.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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