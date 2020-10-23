Hadise ve Kaan Yıldırım'dan sevindirici haber geldi. Ocak ayından beri aşkları dolu dizgin devam eden ünlü çiftin düğün hazırlıklarına başladıkları iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin Kaan Yıldırım ve köpeği Benek ile yaşayacakları için bahçeli bir ev arayışına girdiği ifade edilmişti.

Şimdi de ikilinin gelecek yaz nikah masasına oturacakları ve bunun için hazırlıklara şimdiden başladıkları iddia edildi.

Ailelerinin de onayını alan çift yaşayacakları evinde arayışına başlamış.

Hadise’yi çok seven ve ona “Kızım” diye hitap eden Kaan Yıldırım’ın annesiyle babası, çiftin bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istiyormuş.

Kaan Yıldırım, Hadise'nin doğum gününü birlikte çekilen siyah-beyaz bir fotoğraflarını paylaşarak kutladı. Oyuncu paylaşımının altında "İyi ki doğdun" notunu düştü.