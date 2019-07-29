Hadise'den Reynmen'in şarkısına danslı klip

Daha önce de hem giydiği kostümlerle hem de Instagram'da paylaştığı dans videolarıyla gündem olan Hadise, dün gece "Alsam mı bi dal dudaklarından?" diyerek paylaştığı video ile ortalığı yakıp geçti!

Reynmen'in Ela şarkısını dinlerken seksi bir klip çeken Hadise'nin bu videosu 3 milyonu aşan bir izlenme oranına ulaştı.

''DÜET GELİYOR MU?''

Hadise'nin sosyal medyayı karıştıran dansının arkasında Reynmen'in attığı storynin etkili olduğu söyleniyor.

Reynmen ''Düet yapacak kadın sanatçı aranıyor' diye story attı, bu paylaşımdan 3 saat sonra Sivaslı hemşehrisi Hadise'den 'Ela'' eşliğinde seksi dans geldi. İki ismin takipçileri ''Düet geliyor mu?'' diye sordu.

''DÜET GELİYOR MU?''

Hadise'nin sosyal medyayı karıştıran dansının arkasında Reynmen'in attığı storynin etkili olduğu söyleniyor.

Reynmen ''Düet yapacak kadın sanatçı aranıyor' diye story attı, bu paylaşımdan 3 saat sonra Sivaslı hemşehrisi Hadise'den 'Ela'' eşliğinde seksi dans geldi. İki ismin takipçileri ''Düet geliyor mu?'' diye sordu.