Hadise'ye seslenen Demet Akalın çileden çıktı! Sinirlerine hakim olamadı! "Bu zekayla!"

Yaptıkları ve sosyal medya hesabından paylaştıklarıyla sık sık magazin gündemine konu olan ünlü şarkıcı Demet Akalın son olarak Twitter'dan Hadise'ye seslendi. Araları bir süre önce düzelen Hadise ve Akalın ikilisinin birbirleriyle olan iletişimleri takipçilerinin de dikkatini çekiyor.

Twitter hesabından "Eniştenin kafesi var mı Antep'te?" sorusunu soran Akalın'a takipçilerinden yazım hatası yaptığı konusunda çok sayıda yorum gelirken bir sosyal medya kullanıcısının yorumu ünlü şarkıcıyı adeta çileden çıkardı.

YORUM ÇİLEDEN ÇIKARDI

Takipçisi, "Hadise'nin eniştesi mi varmış Antep'te?" yorumunu yazması üzerine sinirlenen Akalın, "Erkek arkadaşının zincir kafeleri var! Zincir ne için diye sormazsın inşallah bu zekayla!" yanıtını vermesi dikkat çekti.