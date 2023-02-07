Hadsiz Charlie Hebdo dergisinden skandal karikatür! Türkiye'deki depremle dalga geçtiler

Daha önce Hz. Muhammed ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatürlerin yayınlandığı Fransız Charlie Hebdo dergisi, yine haddini aştı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde binlerce kişi hayatını kaybetmesine karşın yaşanan durumla dalga geçilen bir karikatür yayımlandı.
YIKILAN BİNALARI RESMETTİLER
Derginin sosyal medya hesabında yayınlandığı karikatürde, "Türkiye depremi' ibaresine yer verilerek yıkılan binalara yer verildi. Paylaşıma yorum olarak "Tank göndermeye bile gerek yok" yazıldı.
Küstah karikatür derginin Twitter hesabından da yayınlandı.