Hafiz Abdulai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hafiz Abdulai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hafiz Abdulai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hafiz Abdulai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hafiz Abdulai 10 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hafiz Abdulai Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına - tarihinde katılmıştır. Hafiz Abdulai'nin Real Tamale United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hafiz Abdulai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hafiz Abdulai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hafiz Abdulai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hafiz Abdulai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hafiz Abdulai şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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