Hafize Gaye Erkan'dan FOX TV muhabirine bomba cevap! Usta muhabir bile bu kadar iyi cevap beklemiyordu!

Yılın üçüncü enflasyon raporu için kameraların karşısına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, detaylı bir sunum yaparak enflasyon tahminlerini kamuoyu ile paylaştı.

Sunum sonrası gazetecilerle soru cevap yapan Erkan'a, FOX TV muhabiri Beril Ötkan'dan ilginç bir soru geldi.

Ötkan, "Faiz artırımına sunumunuzda da değindiniz, Fakat bazı eleştiriler var. Faiz artırımının yetersiz kaldığı ve Merkez Bankasının bağımsız karar alamadığı yönünde. Bununla bağlantılı olarak faiz sebep, enflasyon sonuç tezini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce de faiz sebep, enflasyon sonuç mudur?" diye bir soru sordu.

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"Benden siyasi açıklama alamayacaksınız"

Soru karşısında soğuk kanlılığını koruyan Erkan, FOX TV muhabirine istediği cevabı vermedi.

Ardından şu açıklamayı yaparak tüm gazetecileri uyardı: