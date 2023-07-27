Hafize Gaye Erkan'dan FOX TV muhabirine bomba cevap! Usta muhabir bile bu kadar iyi cevap beklemiyordu!

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın üçüncü çeyrek enflasyon raporunu kamuoyuna sundu. Rapor sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erkan, FOX TV muhabirinden gelen soruya böyle ustaca cevap verdi. İstediği cevabı alamayan muhabirise toplantıdan üzgün ayrıldı.

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Hafize Gaye Erkan'dan FOX TV muhabirine bomba cevap! Usta muhabir bile bu kadar iyi cevap beklemiyordu!

Yılın üçüncü enflasyon raporu için kameraların karşısına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, detaylı bir sunum yaparak enflasyon tahminlerini kamuoyu ile paylaştı.

Sunum sonrası gazetecilerle soru cevap yapan Erkan'a, FOX TV muhabiri Beril Ötkan'dan ilginç bir soru geldi.

Ötkan, "Faiz artırımına sunumunuzda da değindiniz, Fakat bazı eleştiriler var. Faiz artırımının yetersiz kaldığı ve Merkez Bankasının bağımsız karar alamadığı yönünde. Bununla bağlantılı olarak faiz sebep, enflasyon sonuç tezini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce de faiz sebep, enflasyon sonuç mudur?" diye bir soru sordu.

"Benden siyasi açıklama alamayacaksınız"

Soru karşısında soğuk kanlılığını koruyan Erkan, FOX TV muhabirine istediği cevabı vermedi.

Ardından şu açıklamayı yaparak tüm gazetecileri uyardı:

"Merkez Bankası Başkanı olarak benden hiçbir zaman hiçbir siyasi açıklama alamayacaksınız. O yüzden uğraşmayalım sorularla arkadaşlar."

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