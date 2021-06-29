Hafsanur Sancaktutan, Elmalı davasında ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulundu ve yaşananlara tepki gösterdi. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda çocukken öz dedesi tarafından istismara uğradığını açıkladı. Söz konusu açıklama sonrası Hafsanur Sancaktutan merak konusu oldu. Bu kapsamda Hafsanur Sancaktutan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hafsanur Sancaktutan oynadığı diziler nelerdir? | Hafsanur Sancaktutan istismar açıklaması gibi başlıklar merak edildi. İşte ayrıntılar...

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

20 Mart 2000 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Hafsanur Sancaktutan, daha küçük yaşlarından itibaren tiyatro sanatına gönül vermiş, sahnede gösterdiği performans ile de tiyatro alanında pek çok ödüle layık görülmüştür.

1.63 metre boyunda, 53 kilo ve Balık burcu olan Hafsanur Sancaktutan’ın televizyonlardaki ilk oyunculuk deneyimi ise Servet isimli dizi ile olmuştur.

2019 yılında Show TV’de yayınlanan Aşk Ağlatır isimli dizide Ada Meryem karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan, genç yaşına rağmen rol aldığı oyun ve dizilerle büyük bir hayran kitlesine sahiptir.

Hafsanur Sancaktutan, son olarak Fox TV ekranlarında yayınlanan Son Yaz dizisindeki Yağmur karakteri ile ekranlarda yer aldı.

HAFSANUR SANCAKTUTAN’IN OYNADIĞI DİZİLER

2018 – Servet (TV Dizisi)

2018 – Gülperi (Fidan) (TV Dizisi)

2019 – Aşk Ağlatır (Ada Meryem) (TV Dizisi)

2020 - Menajerimi Ara (TV Dizisi)

HAFSANUR SANCAKTUTAN’IN ALDIĞI ÖDÜLLER

2015 – Rotary Kulübü – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural

2015 – 14. PAM – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural

2015 – İstek Okulları – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü – Kuraldışı ve Kural

2016 – Terakki Vakfı – Övgüye Değer Oyuncu Ödülü – Otobüs

HAFSANUR SANCAKTUTAN İSTİSMAR AÇIKLAMASI

Hafsanur Sancaktutan, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla Elmalı davasına tepki gösterdi.

Sancaktutan, Instagram hikayesinde küçükken kendisinin de istismara uğradığını belirtti.

Paylaşımında, "İğrenç insanlarsınız ama şunu bilin ki unutulmuyor, büyüdüğümüzde de unutmuyoruz ve sizi asla affetmiyoruz." ifadelerine yer veren ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlarla tepkisini göstermeye devam etti.

Ünlü avukat Feyza Altun'ın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma değinen ünlü oyuncu, tıpkı Altun gibi küçükken bir akrabası tarafından istismara uğradığını belirtti.

Paylaşıma "Okuyun, bu hikaye çok tanıdık! Susup ayıptır, aman duyulmasın' diyen herkes! Evet, siz de çocuk istismarı yapıyorsunuz. İtiraf ediyorum, benim de hikayem buna benzer! Ben de ifşalasam mı herkesi? Utanırlar mı bu yaptıklarından?" notunu düşen ünlü oyuncu, bir sonraki paylaşımında dedesi tarafından istismara uğradığını belirtti.

Hafsanur Sancaktutan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İtiraf ediyorum! Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum.”