Hafta sonu bakkal, marketler kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından hazırlanan yeni genelge kapsamında, yeni tip koronavirüs salgın sürecinde pozitif vaka sayılarının hızla artması nedeniyle yeni önlemler alındı. Yeni kısıtlama kurallarının getirildiği bu genelge ile, hafta sonları da sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi. Bu kapsamda hafta sonları temel ihtiyaçların yer aldığı bakkal ve marketlerin açılış, kapanış saatleri de merak konusu oldu.

HAFTA SONU BAKKAL, MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR? KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta sonları gelen yeni kısıtlama ile Cuma akşamı saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Bütün hafta sonu boyunca devam edecek yasakta, vatandaşlar yalnızca yürüyerek ulaşabilecekleri, evlerine yakın olan market, bakkal, kasap, manav ve fırınlara gidebilecekler.

Market ve bakkalların çalışma saatleri de bu kapsamda düzenlenerek hafta sonu yalnızca 10.00 - 17.00 arasında faaliyet gösterebileceği belirtildi.

İşte yayımlanan genelgede yer alan detaylar...