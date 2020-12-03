Beşiktaş'a Josef De Souza şoku!Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 3 Aralık 2020 PerşembeMasterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 3 Aralık PerşembeYasakta yemeksepeti açık mı?Hafta sonu yemek sipariş verilir mi? Hafta sonu kaça kadar yemek siparişi verilir?Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen asker Mardin'de toprağa verildiŞırnak'ta HDP İl Başkanlığı binası önünde PKK mağduru aileler eylem yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan, BM Koronavirüs Oturumu'nda konuştu: Kovid-19 hastalığının bizimle olacağının farkındayızİrfan Can Kahvevi Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11’ine seçildiMucize Doktor Ezo kimdir? Ezgi Asaroğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Oynadığı diziler
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Hafta sonu fırın, manav, bakkal, kuruyemişçi, kasap açık mı? Kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? Gitmek serbest mi?

Hafta sonu fırın, manav, bakkal, kuruyemişçi, kasap açık mı? Kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? Gitmek serbest mi?

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında fırın, manav, bakkal, kuruyemişçi ve kasapların hizmet verip vermeyeceğini veya kaça kadar açık olduğunu merak edenler Hafta sonu fırın, manav, bakkal, kuruyemişçi, kasap açık mı? Kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? Gitmek serbest mi? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Hafta sonu fırın, manav, bakkal, kuruyemişçi, kasap açık mı? Kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? Gitmek serbest mi?

Koronavirüs salgının kontrol altına alınması için hafta içi belirlenen saatlerde, hafta sonu ise tam zamanlı sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verilmişti. Bu kapsamda hafta sonu uygulanacak ilk kısıtlamada fırın, manav, bakkal, kuruyemişçi ve  kasapların çalışma durumu veya saatleri merak ediliyor. Peki Hafta sonu fırın, manav, bakkal, kuruyemişçi, kasap açık mı? Kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor?  Gitmek serbest mi? Detayları ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

HAFTA SONU FIRIN, MANAV, BAKKAL, KURUYEMİŞÇİ, KASAP AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığının 1 Kasım günü yayınlanan genelgesine göre fırın, manav, bakkal, kuruyemişçi ve kasaplar hafta sonu vatandaşlara hizmet verecekler. Vatandaşlar evlerinin yakınındaki söz konusu yerlere gidebileceklerdir.

Bakanlığın yayınladığı genelgede konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verildi:

"Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir."

Hafta sonu fırın, manav, bakkal, kuruyemişçi, kasap açık mı? Kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor?

KAÇTA AÇILIYOR? KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığının genelgesine market, fırın, bakkal, manav, kuruyemişçi ve kasaplar, hafta sonu saat 10.00 ile 17.00 arasında vatandaşlara hizmet verebilecek.

GİTMEK SERBEST Mİ ? 

Vatandaşlar hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında evlerine yakın olan market, fırın, bakkal, manav ve kuruyemişçilere gidebilecekler.

Hafta sonu fırın, manav, bakkal, kuruyemişçi, kasap açık mı? Kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor?

HAFTA SONU OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU? 

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı saatlerde otobüsler çalışacak. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgede kısıtlamadan muaf olacak kişiler arasında şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri, yer almaktadır. Kısaca kısıtlamanın olduğu gün ve saatlerde otobüsler çalışacak.

İstanbul'daki İETT saatlerini görmek için tıklayınız.

Metro seferlerini görmek için tıklayınız. 

Metrobüs sefer saatleri için tıklayınız.

Hafta sonu fırın, manav, bakkal, kuruyemişçi, kasap açık mı? Kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ KORONAVİRÜS GENELGESİ

İçişleri Bakanlığının  "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" başlıklı genelgele kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

-Kısıtlamalar kapsamında hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başlayıp yarın saat 05.00'te bitecek.

-Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bazı yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

-Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için, istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacak.

Hafta sonu fırın, manav, bakkal, kuruyemişçi, kasap açık mı? Kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? Gitmek serbest mi?

-Kısıtlama kapsamında, hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak.

-Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılamayacak.

-Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

-65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve fırına gidip gelebilecek.

Hafta sonu fırın, manav, bakkal, kuruyemişçi, kasap açık mı? Kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor?

-Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

-Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları, planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.

-Sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde, genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek, özel araçla şehirler arası seyahat, izne tabi olacak.

-Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

-Genelge kapsamında yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulacak.

Hafta sonu fırın, manav, bakkal, kuruyemişçi, kasap açık mı? Kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor?

-Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısı il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenecek.

-Gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısı il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek.

-Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçmeyecek.

-Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacak.

-Alışveriş merkezlerine girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğu uygulanacak.

Hafta sonu fırın, manav, bakkal, kuruyemişçi, kasap açık mı? Kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? Gitmek serbest mi?

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT