Koronavirüs salgının kontrol altına alınması için hafta içi belirlenen saatlerde, hafta sonu ise tam zamanlı sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verilmişti. Bu kapsamda hafta sonu uygulanacak ilk kısıtlamada fırın, manav, bakkal, kuruyemişçi ve kasapların çalışma durumu veya saatleri merak ediliyor. Peki Hafta sonu fırın, manav, bakkal, kuruyemişçi, kasap açık mı? Kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor? Gitmek serbest mi? Detayları ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

HAFTA SONU FIRIN, MANAV, BAKKAL, KURUYEMİŞÇİ, KASAP AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığının 1 Kasım günü yayınlanan genelgesine göre fırın, manav, bakkal, kuruyemişçi ve kasaplar hafta sonu vatandaşlara hizmet verecekler. Vatandaşlar evlerinin yakınındaki söz konusu yerlere gidebileceklerdir.

Bakanlığın yayınladığı genelgede konuya ilişkin olarak şu ifadelere yer verildi:

"Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir."

KAÇTA AÇILIYOR? KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığının genelgesine market, fırın, bakkal, manav, kuruyemişçi ve kasaplar, hafta sonu saat 10.00 ile 17.00 arasında vatandaşlara hizmet verebilecek.

GİTMEK SERBEST Mİ ?

Vatandaşlar hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında evlerine yakın olan market, fırın, bakkal, manav ve kuruyemişçilere gidebilecekler.

HAFTA SONU OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı saatlerde otobüsler çalışacak. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgede kısıtlamadan muaf olacak kişiler arasında şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve görevlileri, yer almaktadır. Kısaca kısıtlamanın olduğu gün ve saatlerde otobüsler çalışacak.

İstanbul'daki İETT saatlerini görmek için tıklayınız.

Metro seferlerini görmek için tıklayınız.

Metrobüs sefer saatleri için tıklayınız.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ KORONAVİRÜS GENELGESİ

İçişleri Bakanlığının "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" başlıklı genelgele kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

-Kısıtlamalar kapsamında hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başlayıp yarın saat 05.00'te bitecek.

-Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bazı yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

-Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için, istisna getirilenler dışındaki tüm iş yerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacak.

-Kısıtlama kapsamında, hafta içi ve hafta sonu ekmek üretilen fırın/unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin ekmek satan bayileri açık olacak.

-Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış yapılamayacak.

-Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

-65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakiler hariç vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve fırına gidip gelebilecek.

-Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

-Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları, planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.

-Sokağa çıkmanın kısıtlandığı gün ve saatlerde, genelgede belirtilen zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek, özel araçla şehirler arası seyahat, izne tabi olacak.

-Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

-Genelge kapsamında yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulacak.

-Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısı il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenecek.

-Gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısı il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek.

-Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçmeyecek.

-Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacak.

-Alışveriş merkezlerine girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğu uygulanacak.