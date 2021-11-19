Erzurum depremi sonrası uzmanlardan kritik değerlendirme! Deprem uzmanı Osman Bektaş: "5.1'lik şiddetle oluşan enerji, bazı fayları depreme yakınlaştırır"Son dakika | EPGİS araç sahiplerine kötü haberi verdi: LPG'ye 45, benzine 52, motorine ise 50 kuruş zam geldiXbox Black Friday indirimleri ne zaman, başladı mı? Xbox Kara Cuma indirimleri 2021Son dakika | AFAD duyurdu: Erzurum Köprüköy'de 5,1 büyüklüğünde depremDünyaca ünlü manken Heidi Klum kocasına verdiği üstsüz pozlara bir yenisini daha ekledi! Yaşına rağmen fiziği ve güzelliği dikkat çekti!Son dakika: Ağrı'da deprem mi oldu 19 Kasım 2021 Cuma? Ağrı'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde, nerede deprem oldu?Kar ne zaman yağacak 2021? İstanbul, Ankara'da ne zaman yağacak?ALES 3 sınavında kalem, silgi, maske veriyorlar mı 21 Kasım 2021? ALES sınavında kalem ve silgi veriliyor mu?Hafta sonu sınav var mı 21 Kasım 2021? Bu hafta 20-21 Kasım 2021 hangi sınavlar var?Trabzonspor açıkladı! Gervinho'nun sakatlığı ile ilgili yeni gelişme!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Hafta sonu sınav var mı 21 Kasım 2021? Bu hafta 20-21 Kasım 2021 hangi sınavlar var?

Hafta sonu sınav var mı 21 Kasım 2021? Bu hafta 20-21 Kasım 2021 hangi sınavlar var?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da 'Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı?' şeklindeki soru sıklıkla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlar genelde hafta sonları yapılmaktadır. Peki, Hafta sonu sınav var mı 21 Kasım 2021? Bu hafta 20-21 Kasım 2021 hangi sınavlar var? İşte detaylar...

Hafta sonu sınav var mı 21 Kasım 2021? Bu hafta 20-21 Kasım 2021 hangi sınavlar var?

ÖSYM'nin yayımladığı 2021 sınav takvimi ile 20-21 Eylül 2021 tarihinde hangi sınavlar var? Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı? soruları yanıt buldu. ÖSYM tarafından paylaşılan sınav tarihlerini sizler için paylaştık. Peki, "Hafta sonu sınav var mı 21 Kasım 2021? Bu hafta 20-21 Kasım 2021 hangi sınavlar var?" İşte merak edilen soruların yanıtları...

Hafta sonu sınav var mı 21 Kasım 2021? Bu hafta 20-21 Kasım 2021 hangi sınavlar var?

HAFTA SONU SINAV VAR MI 2021? BU HAFTA HANGİ SINAVLAR VAR 2021? | 20-21 KASIM 2021 HANGİ SINAVLAR VAR?

21 Eylül 2021 Pazar günü ÖSYM'nin sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı var. Bu hafta sonu ALES 3 sınavı 21 Eylül Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

Hafta sonu sınav var mı 21 Kasım 2021? Bu hafta 20-21 Kasım 2021 hangi sınavlar var?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT