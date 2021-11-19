ÖSYM'nin yayımladığı 2021 sınav takvimi ile 20-21 Eylül 2021 tarihinde hangi sınavlar var? Hafta sonu Cumartesi Pazar sınav var mı? soruları yanıt buldu. ÖSYM tarafından paylaşılan sınav tarihlerini sizler için paylaştık. Peki, "Hafta sonu sınav var mı 21 Kasım 2021? Bu hafta 20-21 Kasım 2021 hangi sınavlar var?" İşte merak edilen soruların yanıtları...

HAFTA SONU SINAV VAR MI 2021? BU HAFTA HANGİ SINAVLAR VAR 2021? | 20-21 KASIM 2021 HANGİ SINAVLAR VAR?

21 Eylül 2021 Pazar günü ÖSYM'nin sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı var. Bu hafta sonu ALES 3 sınavı 21 Eylül Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.