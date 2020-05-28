Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.

Işık paylaşımında, "Az önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la konuştum, 'Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz haftalardaki gibi (cuma gecesinden pazar gecesine kadar) olmaya devam edecek. İçişleri Bakanlığı az sonra genelge yayınlayacak' dedi" ifadelerine yer verdi.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Güntekin'in sosyal medyadan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Güntekin yaptığı açıklamada "Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bu hafta sonu da, 15 ili kapsayacak şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

RAMAZAN BAYRAMI'NDAN ÖNCE 15 ŞEHİRDE YASAK UYGULANMIŞTI

İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelge ile Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanmıştı.