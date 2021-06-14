Haftalık burç yorumu 14 Haziran 2021- 20 Haziran 2021 | Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları

Haftalık burç yorumlarına göre 14 Haziran 2021- 20 Haziran 2021 gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMU 14 HAZİRAN 2021- 20 HAZİRAN 2021

Sevgili Koç; Zihinsel planların ön planda olduğu bir haftaya adım atıyorsunuz. Uzun bir süredir çözümleyemediğiniz konularda aydınlanma yaşayabilirsiniz.

sosyal ilişkilerinizde sitemkar olmamaya çalışmalısınız. En özel sırlarınızı verdiğiniz kişilerden beklenmedik tavırlarla karşılaşabilirsiniz. Zarar görmek istemiyorsanız karmaşadan uzak durmanız gerekiyor. Cumartesi gününe kadar yapmayı planladığınız girişimler için en ince ayrıntısına kadar düşünerek adım atmanızda yarar var. Maddi konularda dikkat etmeniz gerekiyor.

Aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler meydana gelebilir. Hafta sonuna kadar aşk hayatınızda olan sorunlarınızı çözüme kavuşturacaksınız. Çocuklarınız varsa Hafta içi onlarla daha çok ilgilenmeniz gerekiyor. Sosyal çevrenizden gelen olumsuz sözlere kafanızı takmamalısınız.

Sağlık konusunda rahatsızlık yaşarsanız ihmal etmeden doktora görünmeniz gerektiğini bilmelisiniz.

AGRESİF OLMAYIN!

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 14 HAZİRAN 2021- 20 HAZİRAN 2021

Sevgili Boğa; Hayattan ne beklediğinizi sorguladığınız bir haftaya giriyorsunuz. Sizinle ilgili olumsuz yorum yapan kişilerden uzak durmanız gerekiyor. Bırakın insanlar sizin hakkınızda konuşsunlar. Bu kadar konuşulduğunuza göre başarılı olduğunuzu unutmamalısınız.

Hedeflediğiniz her şeyden emin olmanız gerekiyor. Şükretmeyi eksik etmemelisiniz. Hayatınıza alıp daha sonra ayrılık yaşadığınız kişiler sizin eksikliğinizi oldukça hissediyor.

Çocuğunuz varsa bu hafta tatile gitmek isteyebilir. Çocuklarınızın bilinçaltına korkuyu odaklamayın onlar için evhamlanmaktan vazgeçin.

Sağlığınızda hassasiyetler yaşayabilirsiniz fakat bunlar sizi korkutmamalı.

SEN KENDİNLE İLGİLEN BIRAK BAŞKASI NE DÜŞÜNÜRSE DÜŞÜNSÜN

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 14 HAZİRAN 2021- 20 HAZİRAN 2021

Sevgili İkizler; Bu hafta aşk hayatınızda aklınıza takılan soruların yanıtını alabileceksiniz. Bu durum beraberliğinizin devamlılığını sağlayacak. Net kararlar almalı ve hiçbir belirsizliğin sizi almış olduğunuz kararlardan vazgeçirmemesi için elinizden geleni yapmalısınız.

Beklediğinizden daha fazla para kazanacaksınız. Çok iyi fırsatlar elde edeceksiniz. Ne istiyorsanız onu yaşayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Muhteşem para ve kazanç haftasındasınız. Güzel gelişmeler ve yenilikler sizi bulacak.

Kendinize olan güveniniz fazlasıyla artacak. Ayrıca dijital işlerle uğraşıyorsanız şifrelerinizi kontrol etmenizde fayda var.

BAŞARI SİZİNLE BİRLİKTE

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 14 HAZİRAN 2021- 20 HAZİRAN 2021

Sevgili Yengeç; Çok yoğun bir haftaya giriyorsunuz ancak amaçlarınızın ve hedeflediğiniz her şeyin karşılığını alacağınızı unutmamalısınız. Muazzam derecede paralar kazanacaksınız.

Sağlıkta besin zehirlenmelerine dikkat etmeniz gerekiyor. Tedbirli olmanızda yarar var. Aile içi yapılması gereken işlerinizi tam anlamıyla tamamlayacaksınız.

Çevrenizdeki kişilerin sizin hakkında düşündüklerine çok fazla takılı kalıyorsunuz bu da yapacağınız işlerde zaman kaybı yaşamanıza neden oluyor. Kendinizi durduk yere zora sokmayın

Hislerinizi bu hafta çok güvenmelisiniz. Bu hafta rüyalarınızı not etmeniz sizin açınızdan iyi olacaktır. Aşk konusunda 24 Haziran'a kadar bir ilişkiye başlamamanızda yarar var.

YEDİĞİNE İÇTİĞİNE DİKKAT ET!

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 14 HAZİRAN 2021- 20 HAZİRAN 2021

Sevgili Aslan; Bu hafta çevrenizdeki kişilerin düşüncelerine kafa yormayın. Kendinize duyduğunuz güveninizi sorgulayabilirsiniz. Daima kendinize güven duymayı hatırlamalısınız.

Aşk hayatınızda şefkatinizi, sevginizi açık bir şekilde ifade etmelisiniz. İlişkinizde ilgili olmalısınız. Karşınızdaki kişiyle aranızda yaşayacağınız sorunlardan uzak durmalısınız.

Kendinizi ön planda tutmanız iş ve eğitim hayatınızda sizi istediğiniz konuma getirebilir. Çalışırken huzurlu olacaksınız.

Gözünüzle görmediğiniz hiçbir konunun sizi doldurmasına izin vermemelisiniz. Arkadaşlarınızın aldatılmasına şahit olmanız sizin de aynı şeyi yaşayacağınızı düşündürmemeli.

İnanılmaz başarı haftasındasınız.

KENDİNİZDEN EMİN OLUN!

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 14 HAZİRAN 2021- 20 HAZİRAN 2021

Sevgili Başak: İş hayatınızda başarılı olabilmek için kararlı olmalısınız. Hedeflediğiniz planlar doğrultusunda adımlarınızı atmaya özen göstermelisiniz.

Aşk hayatınızda partnerinizi sürekli olarak kontrol altına almaktan vazgeçmelisiniz. Bu durum sıkılarak sizden bazı şeyleri saklamasına neden olabilir. Ufak tefek sorunları büyütmeniz içinden çıkılamaz bir hal alabilir. Karşınızdaki kişinin gözünden düşmemek için perşembe gününe kadar baskı kurmaktan uzak durmalısınız.

Fazla takdir duymaya ihtiyacınızın olacağı bir haftadasınız. Ancak buna çok fazla takılı kalmamalısınız. Kendinizden emin olduğunuz sürece başkalarının sizin hakkınızda düşüncelerinde takılı kalmamalısınız.

Fazla takıntılı ve saplantılı olmamalısınız. Şimdiki anda kalmalısınız. Geçmişi kurcalamayı bırakın.

TAKILMA İLERLE!

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 14 HAZİRAN 2021- 20 HAZİRAN 2021

Sevgili Terazi; Geçmişte yaptığınız hataların farkına varmalısınız. Özür dilemek erdemlik olduğunu unutmamalısınız. Hatalarınızı telafi etmeye özen gösterirseniz yaşam enerjinizin oldukça yükseleceğini bilmelisiniz. Gelecek korkularınızdan da bu şekilde kurtulabileceksiniz.

Maddi konularda dikkatli olmalı ve hırs yapmamalısınız. Kaygılarınızın esiri olmayın. Çalıştığınız işin dışında bir teklif alabilirsiniz. Birden gelen teklifler cezbedici olabilir ancak değişim aklınızda yoksa olumlu dönüşler yapmamanız sizin için daha hayırlı olacaktır.

Hırsızlıklara ve kandırılmaya açıksınız. Çok dikkatli ve temkinli olmanızda yarar var.

KENDİNDEN EMİN OL GELECEKTEN KORKMA

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 14 HAZİRAN 2021- 20 HAZİRAN 2021

Sevgili Akrep; İş hayatınızda disiplinle ve düzenli olmalısınız. Grup çalışmalarınızda özenli olmalısınız.

Aldanma ve aldatılma konularında farkına varmanız söz konusu. Haksızlığa uğramanız sizi üzebilir. Yaşadığınız olaylardan ders çıkarmaya çalışmalısınız. Her acı bir tecrübedir. Ağlayın ama kimseyle derdinizi paylaşmayın. Sabredin, güzel günler çok yakında. Kabul etmeli ve önünüze bakmalısınız.

Kendinize duyduğunuz güveni yerine getirmeniz gerekiyor. Enerjinizin çalınmasına izin vermemelisiniz. Geçmişi konu ederek ruhunuzu kirletmeyin. Kin tutmayın. Burcunuz sizi yönetmesin siz burcunuzu yönetmelisiniz.

Nefretlerinizden ve öfkenizden kurtulmanız gerekiyor.

ÖNÜNE BAK, ARKANA BAKMA!

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 14 HAZİRAN 2021- 20 HAZİRAN 2021

Sevgili Yay; Aşk hayatınızda kıskançlıktan sakınmalısınız. Nefsinize terbiyeli olmayı hatırlatmalısınız. Sadakate özen göstermeniz gerekiyor. Bugün attığınız adımların bir sonraki günlerde karşınıza çıkacağını unutmamalısınız.

Geçmişten arınmalısınız. Arınmadığınız sürece yeniliklerin sizi bulmasını engelliyorsunuz. Geçmişin enerjisinden kurtulursanız hayatınıza bu zamana kadar beklediğiniz şeylerin giriş yapacağını göreceksiniz.

Gelecek planı yaparken kendinize yaslanmalısınız. Çevrenizdekilere yaranmak için değil sadece kendiniz için başarılı olmaya özen gösterin.

ÖZGÜR OL, ÖZGÜR BIRAK!

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 14 HAZİRAN 2021- 20 HAZİRAN 2021

Sevgili Oğlak; Parasal konularda yaşadığınız sorunlara odaklanmalısınız. Maddi konularda gelir ve giderleriniz arasındaki dengeyi tutturmanız gerekiyor. Gereksiz harcama yapmaktan kaçınmalısınız.

Eğitim ve öğrenim açısından ertelediğiniz konuların çözümlenmesi söz konusu. Hedefleriniz doğrultusunda adım attığınız sürece her türlü zorluğun altından kalkabileceğinizi bilmelisiniz.

Bu hafta aile büyüklerinizde vakit geçirmek isteyebileceksiniz. Size de onlara da iyi gelecektir.

Kronik rahatsızlıklarınız varsa dikkat etmeniz gerekiyor. Kendi bedeninizle her zamankinden daha fazla ilgilenmeniz gerekiyor.

Bu hafta hiçbir şey için pişman olmamaya çalışmalısınız.

NEDEN, NİÇİN DEMEYİN. ÖNÜNÜZE BAKIN!

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 14 HAZİRAN 2021- 20 HAZİRAN 2021

Sevgili Kova; Yeni başladığınız işlerde gecikmeler yaşayabilirsiniz. Başarılarınız takdir görecek. Anlaşma ve sözleşme imzalarken dikkatli ve tedbirli olmaya özen göstermelisiniz.

Bazı arkadaşlarınız tarafından aldatılabileceğinizi bilmelisiniz. Özel yaşantınızı kimseye anlatmamanız gerekiyor. Özellikle partnerinizle yaşadığınız sorunları en yakınlarınıza bile anlatmamanızda fayda var. Vakti gelince unutacağınız sorunlar size sonradan hatırlatılabilir.

Yatırım yapmak istiyorsanız cuma günü sizin için doğru bir zaman olabilir.

Kalbi boş olanlar, geçmişten gelen ilişkiler tekrar kapınızı çalabilir ancak biten ilişkilere geri dönmemeniz gerekiyor. Önünüze bakmalısınız.

İştahınızı kontrol altına almalısınız.

BİTMİŞ HİÇBİR İLİŞKİYE VE İŞE ŞANS VERMEYİN

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 14 HAZİRAN 2021- 20 HAZİRAN 2021

Sevgili Balık; Aşk hayatınızda anlayışlı olmaya özen göstermelisiniz. Kapris yapmak yerine sıkıntı yaptığınız durumları partnerinizle açık bir şekilde konuşmanızın daha yararlı olacağını bilmelisiniz. Sakin kalmalı ve sabırlı davranmalıdır. Kendinizi haklıyken haksız duruma düşürmemelisiniz.

Sizden yardım isteyenleri iyi araştırmalısınız. Daha sonra pişman olmak istemiyorsanız kandırılmamaya dikkat etmelisiniz.

Ailenizle çok iyi vakit geçirebileceğiniz bir haftasınız.

Sağlıkla ilgili bazı hassasiyetler meydana gelebilir. Moral ve motivasyon olarak kendinizi güçlü tutmanız gerekiyor. Öfkeli tavırlardan uzak durmalısınız. Sözlerinize ve yorumlarınıza dikkat etmelisiniz.

ÖFKELİ OLMAYIN!