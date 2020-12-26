Hafter'den Türkiye'ye yönelik alçak çağrı: Savaşa hazır olun!

Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri ve Ulusal Ordu'nun başkomutanı Hafter, 69'uncu Bağımsızlık Günü töreninde kullandığı küstahça ifadelerle gündeme geldi. Türkiye'ye yönelik küstah söylemlerde bulunan Türk askerinin ülkedeki varlığı yüzünden barış olmayacağını iddia ederek, "Tüm kuvvetlerimizi Libya'daki Türk kuvvetlerine karşı savaşa hazır olmaya çağırıyorum" dedi.

"TÜRK ASKERİ VARSA BARIŞ YOK"

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Libya'da meşru Trablus hükümetine destek vermek için bu ülkede bulundurulan Türk askerlerinin görev süresini 18 ay daha uzatırken Bingazi merkezli gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarıyla dikkat çekti.

Libya'ya ilaç taşıyan Mebruka adlı Türk gemisine Hafter ordusu tarafından, 17 mürettabatıyla birlikte el kondu

Libya'nın 69'uncu bağımsızlık günü törenlerinde yaptığı konuşmada Hafter, Türk askeri ülkede var oldukça barış olmayacağını iddia ederek, "Tüm kuvvetlerimizi Libya'daki Türk kuvvetlerine karşı savaşa hazır olmaya çağırıyorum" dedi.

Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Savunma Bakanı Salah en-Nemruş ise 4 Nisan 2019'un bir daha yaşanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermiş ve 14 ay süren saldırılarda ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.

HAFTER KİMDİR?

7 Kasım 1943 tarihinde,Fercani kabilesine mensup olan 77 yaşındaki Halife Belkasım Hafter, Libya'nın Ecdebiye kentinde dünyaya geldi. 1957'de Ecdebiye'de el-Hüda Okulu'nda okudu ve daha sonra 1961-1964 yılları arasında Derne'da orta öğrenim gördü. Eylül 1964'te Bingazi Kraliyet Harp Akademisi'nde eğitim görmeye başladı. 1966'da mezun oldu ve kara kuvvetlerinde görev yapmaya başladı. 1960'ların sonlarında Sovyetler Birliği'nde Frunze Harp Akademisi'nde ve Mısır'da askerî eğitim aldı.

1969'da Kral İdris'in Muammer Kaddafi tarafından devrilmesinde görev aldı. 1973'teki Yom Kippur Savaşı'nda İsrail'e karşı Libya birliğinde yer aldı. 1987 yılında Fransa'nın desteklediği Çad kuvvetleri ile savaşırken 300 askeri ile tuzağa düşürülüp yakalandı ve savaş esiri oldu. Bu o zamanlar Kaddafi için büyük bir utançtı ve Kaddafi'nin Çad'daki hırsına büyük bir darbe oluşturdu. Bu yüzden Muammer Kaddafi tarafından hain ilan edildi. Esir tutulurken, o ve subay arkadaşları, Kaddafi'yi devirmek umuduyla bir grup oluşturdu.

ABD'ye kaçtıktan sonra tutuklandıysa da 1990 yılında CIA ile anlaşma yaparak serbest kaldı. Yaklaşık yirmi yıl ABD'de Langley, Virginia'da yaşadı ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı kazandı. 1993 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşarken, Büyük Sosyalist Halkın Libya Arap Cemahiriyesine karşı işlediği suçlardan gıyaben mahkum edildi ve idam cezasına çarptırıldı. 2011 yılında Kaddafi karşıtı gösterilerin artması ile birlikte Libya'ya geri döndü. Kaddafi'nin devrilmesinin ardından 2 yıl yargılandıysa da davası sonuçlanmadı. Hafter, 2011 Libya İç Savaşı'nda Kaddafi'yi deviren güçlerde üst düzey bir görev üstlendi. 2014 yılında Genel Ulusal Kongresi (GNC) görev süresine göre iktidardan vazgeçmeyi reddettiğinde Libya Ordusu komutanı oldu. Hafter, GNC'ye ve müttefiklerine karşı bir mücadele başlattı. Mücadelesi, seçimlerin GNC'nin yerini almasına izin verdi ancak daha sonra bir iç savaşa dönüştü.

Yenilenen seçimlerden sonra 2015 yılında Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından Libya Ulusal Ordusu komutanı olarak atanmıştır.

2017 yılında Derna Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Ramzi al-Shaeri ve avukatlar Ryan Goodman ve Alex Whiting, Hafter'i Derna'nın geri alınması sırasında savaş esirlerinin öldürülmesini emretmekle suçladı.

"Libya çatışmalarında" hemen hemen her önemli fraksiyonla ve onlara karşı "savaşan," rakipsiz askeri deneyimleriyle "üne sahip" ve bir demir yumrukla yöneten Hafter "Libya'nın en güçlü savaş ağası" olarak tanımlanmıştır.

Hafter'in en az beş oğlu ve bir kızı var. Yüzbaşı Saddam Hafter ve Yüzbaşı Halid Hafter, Libya Ulusal Ordusu'nda subay iken, El Sadık Hafter de Libya'dadır. Diğer iki oğlu, emlak sektöründe çalışan Uqba Hafter ve Al-Muntasir Hafter ile kızı Asma Haftar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde yaşıyor. Hafter Libya-ABD çifte vatandaşıdır.

12 Nisan 2018'de Hafter'in felç geçirdikten sonra komada olduğu ve Paris'te yoğun bakım altında hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Bir LNA sözcüsü başlangıçta haberleri yalanladı. Yerel basın daha sonra öldüğünü bildirdi, ancak yakın kaynaklar onun hayatta olduğu konusunda ısrar etti. 25 Nisan'da Hafter'in hayatta olduğu ve Paris'te tedavi gördükten sonra Bingazi'ye gittiğini doğruladı.

Hafter, anadili Arapça'nın yanı sıra İngilizce, İtalyanca ve Rusça da konuşmakta ve sohbet etmektedir.

27 Nisan 2020'de İkinci Libya İç Savaşı sürerken Birleşmiş Milletlerde savaşı sonuçlandırmak için yapılan müzakerelerin işlevini yitirdiğini belirterek kendisini tek taraflı olarak Libya devlet başkanı ilan etmiştir. Halife Hafter İkinci Libya İç Savaşı sürerken daha önceki yıllarda da yönetime el koyduğunu açıklamıştı. Hafter'in açıklamasının ardından Amerika Birleşik Devletleri Libya Büyükelçiliği Hafter'in bu tutumunun doğru olmadığını ve bu kararın tanınmadığını açıkladı. Daha sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Rusya'nın bu durumu onaylamadığını açıkladı.