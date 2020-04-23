Hafter'e destek için bunu yaptılar! Rus güvenlik şirketi Wagner Grubu'ndan alçaklık

Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Libya'nın başkenti Trablus’ta basın toplantısı düzenledi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Başağa, “Wagner’e bağlı milisler başkent Trablus’un güneyindeki Salahaddin bölgesinde silahlı birliklerimize karşı sinir gazı kullandı.” dedi ve "Libya’da güvenliği sağlamak için Türkiye, ABD ve İngiltere ile güçlü bir iş birliği içindeyiz." ifadesini kullandı. Başağa, Tunus ve Cezayir ile de güvenlik konularında yardımlaştıklarını söyledi.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı Kani milislerinin elektrik santrallerini besleyen doğal gaz vanalarını kapattığını belirten Başağa, milislerin o bölgelerden çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

Başağa, UMH’ye bağlı Öfke Volkanı silahlı birliklerinin "gerçek kahraman" olduklarını ve Libya’nın geleceğinin oluşturulmasına katkı sağlayacaklarını söyledi.

RUS GÜVENLİK ŞİKETİ WAGNER GRUBU

Rus güvenlik şirketi Wagner grubu, Suriye, Ukrayna, Libya ve Afrika ülkelerinde paralı askerlerinin faaliyetleriyle tanınıyor. Rusya'nın Kırım’ı yasa dışı ilhakı ve Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara desteği sırasında ismi sıkça duyulan Wagner, yaklaşık 1400 paralı askeriyle Trablus’un sıcak cephe hatlarında Hafter saflarında yer alıyor.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, LİBYA'SA KAOSUN SÜRMESİNİ İSTİYOR

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Libya'daki rolüne de değinen Başağa, BAE’nin Libya’nın milli güvenliği için tehdit olduğunu belirterek, “BAE, Libya’daki kaos ortamının devam etmesini istiyor.” diye konuştu.

Başağa, "askeri ve dini bütün diktatörlüklere karşı olduklarını" da kaydederek, Hafter’in elinde kontrol dışı 20 adet Pantsir hava savunma sistemi olduğunu ve sivil uçakları tehdit ettiğini de sözlerine ekledi.