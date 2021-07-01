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  3. Haiti'de can pazarı! Silahlı saldırı düzenlendi, 15 kişi hayatını kaybetti

Haiti'de can pazarı! Silahlı saldırı düzenlendi, 15 kişi hayatını kaybetti

Haiti Cumhuriyeti'nde başkent Port-au-Prince’de düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti. Acı saldırı sonrasında ülkede bulunan ABD Büyükelçiliği'nden cinayetler hakkında kınama yayımlandı.

Haiti'de can pazarı! Silahlı saldırı düzenlendi, 15 kişi hayatını kaybetti

Amerika'da Karayip Denizi'nde bir ada ülkesi olan Haiti Cumhuriyeti, silahlı saldırı şoku ile sarsıldı. Düzenlenen saldırı sonucunda 15 kişi hayatını kaybetti. 

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’de düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Haiti Emniyet Müdürü Leon Charles, saldırı ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.  Charles, başkentte bir ana caddede silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Haitide can pazarı! Silahlı saldırı düzenlendi, 15 kişi hayatını kaybetti

Charles, saldırıda hayatını kaybedenler arasında bir gazeteci ve bir aktivistin de olduğu ifade etti. Saldırganların kaç kişi olduğunu henüz bilinmezken, silahlı saldırının Fantom 509 olarak bilinen bir grup polis memuru sözcüsünün aynı bölgede öldürülmesinden birkaç saat sonra düzenlendiği bildirilerek, saldırının "Fantom 509 grubunun dostları" tarafından yapıldığı iddia edildi.

Haitide can pazarı! Silahlı saldırı düzenlendi, 15 kişi hayatını kaybetti

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN SALDIRILARA KINAMA

Saldırı sonrasında ülkede bulunan ABD Büyükelçiliği,  cinayetleri kınayarak silahlı saldırı nedeniyle "derin endişe" duyulduğunu açıkladı.  Öte yandan Karayip ülkesi Haiti'de son zamanlarda şiddet içeren protesto gösterileri düzenleyen "Fantom 509" grubunda görevli ve eski polisler yer alıyor. Ülkede huzursuzluk yaratan "Fantom 509" mensubu polis memurları, Aralık 2020'de ağır silahlarla sokaklara dökülerek sağlıksız çalışma koşullarını protesto etmişti.

Haitide can pazarı! Silahlı saldırı düzenlendi, 15 kişi hayatını kaybetti

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