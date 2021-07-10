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Haiti'de suikasta kurban giden Moise'nin yerine Joseph Lambert geçici devlet başkanı olarak atandı

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Senato, Joseph Lambert'i geçici devlet başkanı olarak atadı.

Haiti'de suikasta kurban giden Moise'nin yerine Joseph Lambert geçici devlet başkanı olarak atandı

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Moise'nin 7 Temmuz'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Senato, Joseph Lambert'i geçici devlet başkanı olarak atadı.

10 SENATÖRÜN 8'İNDEN İMZA ALDI

Bölge basınında çıkan habere göre, Üst Meclis Başkanı olarak görev yapan Lambert, 10 senatörden 8'inin imzasını alarak geçici devlet başkanı oldu. Moise tarafından daha önce görevden alınan geçici Başbakan Claude Joseph, Moise'nin öldürülmesinden sonra yürüttüğü devlet başkanlığı görevi böylece sona erdi.

Haitide suikasta kurban giden Moisenin yerine Joseph Lambert geçici devlet başkanı olarak atandı

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı. Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Haitide suikasta kurban giden Moisenin yerine Joseph Lambert geçici devlet başkanı olarak atandıHaitide suikasta kurban giden Moisenin yerine Joseph Lambert geçici devlet başkanı olarak atandı

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