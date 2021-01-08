Brahim Darri kimdir? Kaç yaşında ve mevkisi ne?Uyuşmazlık Mahkemesi'nin yeni başkanı Celal Mümtaz Akıncı görevi teslim aldıAKOM ve Meteoroloji vatandaşları uyardı: Sağanak yağış geliyor, sıcaklıklar düşüyorGalatasaray, Alexander Sörloth'a talip oldu! Tek sorun maaş!Son dakika... İçişleri Bakanlığından kısıtlamaya saatler kala vatandaşlara uyarı...Seren Serengil'den ilginç açıklama: "Sevgili değiliz ama yaza evleniyoruz"Ankara'da Boğaziçi Üniversitesi'ne destek veren 30 kişi gözaltına alındıİngiltere'den, ABD'nin geliştirdiği Moderna aşısına onay geldiKonya'da bıçakla tehdit ettiği kadının parasını çalan zanlı yakalandıCeren Özdemir'i kim öldürdü? Ceren Özdemir katili kimdir? Neden öldü?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Hakan Altun, yeni keşfi temizlik işçisi Şahin Özlem'in ilk şarkısını piyasaya sürdü!

Hakan Altun, yeni keşfi temizlik işçisi Şahin Özlem'in ilk şarkısını piyasaya sürdü!

Hakan Altun müzik direktörü ve aranjörü Aydın Kara ile birlikte kurduğu Hak Yapım'dan çıkacak yeni bir projeye imza attı.

Hakan Altun, yeni keşfi temizlik işçisi Şahin Özlem'in ilk şarkısını piyasaya sürdü!

Hakan Altun'un yeni keşfi temizlik işçisi Şahin Özlem'in ilk parçası müzik piyasasında yerini aldı. 

Hakan Altun, müzik direktörü ve aranjörü Aydın Kara ile kurdukları Hak Yapım'dan çıkacak yeni bir projeyi sevenlerinin beğenisine sundu.

Hakan Altun, yeni keşfi temizlik işçisi Şahin Özlem'in ilk şarkısını piyasaya sürdü!

Temizlik işçisi Şahin Özlem'in sesini çok beğenen Altun, hemen çalışmalara başlayarak Özlem'in ilk şarkı ve klibini piyasaya sürdü.

Hakan Altun, yeni keşfi temizlik işçisi Şahin Özlem'in ilk şarkısını piyasaya sürdü!

 İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik işçiliği yapan Şahin Özlem, sosyal medyasında paylaştığı şarkılarıyla prodüktör Aydın Kara'ya ulaşmayı başardı.

Hakan Altun, yeni keşfi temizlik işçisi Şahin Özlem'in ilk şarkısını piyasaya sürdü!

Yeteneği ile Hakan Altun ve Aydın Kara'nın dikkatini çeken Şahin Özlem, Oğuzhan Koç'un "Bulutlara Esir olduk" şarkısını seslendirdi. Özlem'in ilk klip çalışması bugün birçok mecrada yayınlanmaya başladı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT