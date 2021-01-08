Hakan Altun, yeni keşfi temizlik işçisi Şahin Özlem'in ilk şarkısını piyasaya sürdü!

Hakan Altun'un yeni keşfi temizlik işçisi Şahin Özlem'in ilk parçası müzik piyasasında yerini aldı.

Hakan Altun, müzik direktörü ve aranjörü Aydın Kara ile kurdukları Hak Yapım'dan çıkacak yeni bir projeyi sevenlerinin beğenisine sundu.

Temizlik işçisi Şahin Özlem'in sesini çok beğenen Altun, hemen çalışmalara başlayarak Özlem'in ilk şarkı ve klibini piyasaya sürdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik işçiliği yapan Şahin Özlem, sosyal medyasında paylaştığı şarkılarıyla prodüktör Aydın Kara'ya ulaşmayı başardı.

Yeteneği ile Hakan Altun ve Aydın Kara'nın dikkatini çeken Şahin Özlem, Oğuzhan Koç'un "Bulutlara Esir olduk" şarkısını seslendirdi. Özlem'in ilk klip çalışması bugün birçok mecrada yayınlanmaya başladı.