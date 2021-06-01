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Hakan Altun'dan kısıtlamanın müzik sektörü için sürmesine tepki!

Ünlü şarkıcı Hakan Altun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kısıtlamanın müzik sektörü için devam etmesine tepki gösterdi.

Hakan Altun, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda kısıtlamanın müzik sektörü için sürmesine tepki gösterdi.

Paylaşımında bir videoya ve #müziksusmasın, #müzisyenleriunutmayın ve #sanathepvarolsun hashtag'lerine yer veren Altun "Bilmem anlatabildim mi?" ifadesine yer verdi.

İşte Hakan Altun'un sosyal medya hesabında paylaştığı o video:


Hakan Altun'dan kısıtlamanın müzik sektörü için sürmesine tepki!

NE OLMUŞTU?

Koronavirüsle mücadele kapsamında bugün itibariyle yeni bir döneme daha geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı yeni normalleşme kararlarına göre, Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecek. Pazar günü ise tam kapanma devam edecek.

Hakan Altun'dan kısıtlamanın müzik sektörü için sürmesine tepki!

Yeni normalleşmede sanatçılar için herhangi bir iyileştirilmeye gidilmedi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda bir seneyi aşkın zamandır mesleklerini icra edemeyen birçok isim bu durum nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları ifade etti.

Hakan Altun'dan kısıtlamanın müzik sektörü için sürmesine tepki!

HAKAN ALTUN KİMDİR?

Arabesk ve fantezi müziğin sevilen ismi Hakan Altun 1993 yılından bu yana müzik çalışmalarına etkin şekilde sürdürmektedir.

Hakan Altun hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Hakan Altun kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Evli mi? Sevgilisi kim?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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