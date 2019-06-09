Hakan Çalhanoğlu'ı internette araştırılıyor. "Hakan Çalhanoğlu kimdir?" sorusunun cevabı merak edilenler arasında. Peki Hakan Çalhanoğlu kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

8 Şubat 1994 tarihinde Almanya’nın Mannheim şehrinde dünyaya gelen Hakan Çalhanoğlu,günümüzde profesyonel olarak futbolculuk mesleğiyle uğraşmaktadır. Ailesi aslen Bayburtludur ancak Almanya’ya yerleştikten sonra Hakan Çalhanoğlu dünyaya gelmiştir. Kendisi böylelikle hem Alman vatandaşı hem de Türk vatandaşı sayılmaktadır. Çalhanoğlu’nun sahadaki mevkisi ofansif orta saha ve kanat pozisyonudur.

HAKAN ÇALHANOĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Altyapı kariyeri : Mannheim şehrinde doğup büyüyen Hakan Çalhanoğlu, futbola da ilk olarak burada yer alan Waldrof Mannheim takımının alt yapısında başlamıştır. 2009 senesinde ise Karlsruher takımının altyapısına transfer edilmiş ve burada da U-17 takımında oynamaya başlamıştır. Bir sonraki sezon U-19 takımına alınmıştır. Karlsruher SC dönemi : 2011-2012 sezonunda A takımıyla birlikte antrenman yapma şansı yakalayan Hakan Çalhanoğlu, 2011’in Kasım ayında FC Schaffhausen takımıyla yapılan maçta kendisinin futbol kariyerindeki ilk 1. takımda forma giyme şansı yakalamıştır. İlk resmi maçı ise 2012 yılının 5 Şubat’ında oynanan Karlsruhe maçında oyuncu olarak çıkmasıyla gerçekleşmiştir.

FC Erzgebirge Aue takımıyla yapılan maçta o dönemki teknik direktörleri Jörn Andersen kendisini ilk 11’in içerisinde sahaya çıkartmasıyla birlikte Hakan Çalhanoğlu sahada iyi bir performans sergilemiş ve 2 adet asist yapmıştır. 11 Mart 2012 tarihinde bu takımla olan sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştır. O sezon içerisinde toplam 12 ayrı maçta sahaya çıkmıştır.2012 – 2013 sezonuna gelindiğinde ise 1. FC Heidenheim takımında top koşturarak kariyerinde resmi olarak sayılabilecek 2 golünü de atmış bulunmuştur. 2012 yılının Ağustos ayında Bundesliga takımlarından olan Hamburger SV’ye transfer olan Çalhanoğlu’nun hakkındaki son karar, bulundukları sezonun sonunda Karlsruhe takımına kiralık olarak verilmesi yönünde olmuştur.Bu kararın üzerinden 5 gün geçtikten sonra, kariyerindeki ilk Almanya kupası maçı olan maçta kendisinin yeni takımı olacak Hamburger SV’Ye karşı oynayan Hakan Çalhanoğlu, rakiplerine karşı takımıyla 4-2’lik üstünlük kazanmış ve maç süresince bir asist yapma imkanı da yakalamıştır.Sezon tamamlandığında sezon boyunca toplam 17 gol atabilmiş olan Çalhanoğlu, gol krallığı sıralamasında 4. sırada yerini almıştır. Böylelikle kendisi o yılın en iyi 3. lig futbolcusu seçilmiştir. 2017 -2018 sezonu başında Leverkusen’den Milan’a 25 Milyon Euro’ya transfer olmuştur. Geçen sezon 46 resmi maçta 10 gol 6 asist ile oynamıştır. Özellikle Gattuso gelişi ile ilk 11’in değişilmez isimleri arasında olmuştur. 2018 -2019 sezonunda 14 maçta 2 asist ile oynamaktadır