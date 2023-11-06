Hakan Fidan ve Blinken görüşmesinin detayları belli oldu! Türkiye acil ateşkes istedi

FİDAN BLİNKEN GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında bugün Ankara’da gerçekleşen görüşmede başta Gazze olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

ACİLEN TAM ATEŞKES İSTEDİ

Dışişleri Bakanı Fidan, bugünkü görüşmede ABD’li mevkidaşı Blinken’a, İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef almasının ve insanları yerlerinden etmesinin önlenmesi, acilen tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gazze konusunda görüş teatisinde bulunulan görüşmede, sivillerin zarar görmemesi, insani yardımların sürekli ve kesintisiz biçimde ulaştırılmasının temini konusunda her iki taraf da görüş birliği içinde olduklarını teyit etti.