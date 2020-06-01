Hakan Hatipoğlu eşinin doğum gününü "Seni deli gibi seviyoruz" diyerek kutladı

Panorama sunuculuğu yapan Hakan Hatipoğlu sosyal medya üzerinden eşinin doğum gününü kutladı. Kızları ile birlikte poz veren sunucunun paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

SENİ DELİLER GİBİ SEVİYORUZ

Hakan Hatipoğlu, eşi Gizem Hatipoğlu'nun doğum gününü kızları Lila, "Seni deli gibi seviyoruz. İyi ki doğdun hayat arkadaşım." notunu düştü

GİZEM HATİPOĞLU KİMDİR?

1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Gizem Hatipoğlu, üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Reklamcılık bölümünde tamamladı. Televizyon dünyasına Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Var Mısın Yok Musun? adlı yarışma programına katılarak atılan Gizem Hatipoğlu, buradan 130 bin TL'lik ödül kazandı. 24 Temmuz 2010 tarihinde Survivor yarışmasında tanıştığı Hakan Hatipoğlu ile evlendi.