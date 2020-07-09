Hakan Kurtaş kimdir? Mucize Doktor'a yeni transfer!

Fox Tv ekranlarında yayınlandığı günden itibaren reyting rekorları kıran Mucize Doktor yeni transferleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Diziye Doruk karakteri ile katılan Hakan Kurtaş, yeni bölümlerde Berhayat Hastanesi'nin yeni bir üyesi olarak yer alacak. Peki Hakan Kurtaş kimdir?

Son olarak 2018 yılında Çarpışma dizisinde Demir karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan başarılı oyuncu Hakan Kurtaş, Mucize Doktor'un kadrosuna katıldı. Dizide Doruk karakterine verecek olan Hakan Kurtaş, 29. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak. Sürprizli ve zor geçmişiyle ön plana çıkacak Doruk, Berhayat Hastanesi'nde yeni doktor rolünü üstlenecek.

HAKAN KURTAŞ KİMDİR?

Hakan Kurtaş, 7 Eylül 1988 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Hakan Kurtaş, üniversite eğitiminden önce profesyonel kulüplerde basketbol oynamış, karikatürler çizmiş ve müzikle uğraşmıştır. Aynı zamanda müzisyen olan Hakan Kurtaş; Gitar çalıyor, söz yazıyor, beste yapıyor ve şarkı söylüyor.

2010 yılında rol aldığı Ezel dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Hakan Kurtaş; Ezel, Bir Çocuk Sevdim, Vücut, Meşallat ve Karısı ve Dolunay gibi projelerde rol almıştır. Hakan Kurtaş, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Kadın dizisinde Cenk karakterin hayat vermektedir. Hakan Kurtaş, 1.82 metre boyunda, 71 kilo ve Başak burcudur.

Ödülleri:

2011 – 16. Sadri Alışık Ödülleri – Efes Özel Ödülü – Punk Rock

2011 – 18.Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali – Umut Vadeden Erkek Oyuncu – Vücut

2012 – Oyuncular Sitesi Prestij Ödülleri – Umut Vadeden Oyuncu – Bir Çocuk Sevdim

Hakan Kurtaş’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kadın (Cenk) (TV Dizisi)

2018 – İyi Oyun (Arda) (Sinema Filmi)

2018 – Çarpışma (Demir) (TV Dizisi)

2018 – 8. Gün (Rüstem) (TV Dizisi)

2017 – Martıların Efendisi (Hakan) (Sinema Filmi)

2017 – Dolunay (Deniz) (TV Dizisi)

2017 – Bölük (Sinama Filmi)

2016 – Saruhan (İbrahim) (TV Filmi)

2015 – Seddülbahir 32 Saat (Nafiz) (TV Dizisi)

2015 – Analar ve Anneler (Murat) (TV Dizisi)

2015 – 91.1 (Soner) (Sinama Filmi)

2014 – Filinta: Bir Osmanlı Polisiyesi (Sultan Abdülhamit Han) (TV Dizisi)

2013 – A.Ş.K. (Kerem) (TV Dizisi)

2012 – Vücut (İzzet) (Sinema Filmi)

2011 – Bir Çocuk Sevdim (Sinan) (TV Dizisi)

2010 – Ezel (Can) (TV Dizisi)