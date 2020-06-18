Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'in ilk orijinal Türk yapımı dizi Hakan Muhafız'ın 4. sezon yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlk sezonlarında nefes kesen bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Hakan Muhafız dizisinin 4. sezon yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak konusuydu. Peki Hakan Muhafız yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte merak ettiğiniz tüm soruların cevabı...

HAKAN: MUHAFIZ'IN 4.SEZON KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Global adı The Protector olan dizinin başrollerini Çağatay Ulusoy ve Hazar Ergüçlü üstleniyor. Dizinin ilk sezonu 2018 yılında yayınlanmış ve toplam 10 bölümden oluşmuştu. Ardından 2019 yılının nisan ayında 8 bölümlük 2. sezonuyla gelmiş ve son olarak da mart başında 7 bölümden oluşan 3. sezonu yayınlanmıştı. 4. sezonu ise toplamda 10 bölümden oluşacak.

HAKAN: MUHAFIZ'IN 4.SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hakan: Muhafız'ın 4.sezonu Netflix’te 9 Temmuz’da yayınlanacak.

HAKAN: MUHAFIZ'IN 4.SEZON NELER OLACAK?

Baştan beri Muhafız'ın yanında olan Zeynep, artış karşısında. Öte yandan Hakan amaçlarını gerçekleştirmek uğruna düşmen saflardan destek almak ve bir Ölümsüzü uyandırmak zorunda kalıyor. Hakan geçmişin karanlığını aydınlattığında ise taraflar arasındaki dengeler tamamen değişiyor. Tarihte iyiyle kötünün savaşında tüm hesaplar ödenirken, Hakan hem geçmişte hem de günümüzde son yüzleşmesini Faysal'la yaşıyor.

HAKAN: MUHAFIZ'IN 4.SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hakan: Muhafız'ın 4. sezonu geliyor. 9 Temmuz'da yeni sezonu ile geri dönecek olan Hakan: Muhafız'ın yeni sezon fragmanı..

HAKAN: MUHAFIZ KONUSU

Hakan'ın (Çağatay Ulusoy) sıradan bir şekilde süren hayatı, İstanbul'u korumakla görevlendirilmiş bir grubun üyesi olduğunu öğrenmesiyle tamamen değişir. Yeni güçlerini keşfetmeye başladıkça, çok hazırlıksız yakalandığı bu görevi kabul etmek istemese de başka çaresi olmadığını görür. 'Ölümsüzler'e karşı İstanbul'u savunup geçmişine dair bilmediklerini öğrenmeye çalışırken ona yakın arkadaşları yardımcı olmaya çalışacaktır.

HAKAN MUHAFIZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Çağatay Ulusoy

Hazar Ergüçlü

Funda Eryiğit

Okan Yalabık

Taner Ölmez

Bige Önal

Boran Kuzum

Miray Daner

Burçin Terzioğlu

FUNDA ERYİĞİT KİMDİR?

Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Funda Eryiğit 1984 yılında Hollanda’da dünyaya gelmiştir. Aslen Samsun Bafralı’dır. Kadir Has Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne girdi. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

2002 – 2003 sezonunda Orman Postacısı adlı oyunla Tiyatro Alkış’ta profesyonel tiyatro hayatına başladı. 2003 – 2004 sezonunda Bir Kümes Müzikali ve Senin Elin Nerdeydi? adlı oyunlarda rol aldı.

2008 – 2009 yılları arasında yönetmenliğini Sadullah Çelen'in yaptığı “Canım Ailem” dizisinde Seyhan karakterini canlandırdı. Bu dizide Uğur Yücel, Ozan Güven, Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola ve İlker Aksum ile birlikte başrol oynadı.

Funda Eryiğit, 2014 yılında yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Bergüzar Gökçe Korel ve Çetin Tekindor'un olduğu “Karadayı” dizisinde Mahir'in sevgilisi rolüyle Belgin karakterini canlandırdı.

2016 yılında yönetmenliğini Taylan Biraderler’lerin yaptığı, başrollerinde Meryem Uzerli ve Murat Yıldırım'ın oynadığı “Gecenin Kraliçesi” adlı dizide Esra karakterini canlandırdı. 1.72 metre boyunda ve 52 kilo olan Funda Eryiğit, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Can Kırıkları adlı dizide Komiser Zeynep karekterini canlandırmaktadır.

Ödülleri:



2013 – 1. Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri – Mediha Gökçer Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü – Sessizlik

2013 – 3. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri, Müzikal ya da Komedi Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu – Sessizlik

2013 – 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Müzikal-komedi dalında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Sessizlik