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Hakan Reçber kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Milli sporcu Hakan Reçber, Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda hak ettiği başarı sonrası merak konusu oldu. Peki Hakan Reçber kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Hakan Reçber kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Milli sporcu Hakan Reçber, Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda hak ettiği başarı sonrası merak konusu oldu. Peki Hakan Reçber kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

HAKAN REÇBER KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hakan Reçber 17 Ağustos 1999 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Hakan Reçber 2017 yılında 7. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye, altın, gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türk tekvando sporcusu Hakan Reçber, 2018'de Avrupa Tekvando Şampiyonasında bantamweight (-63 kg) kategorisinde gümüş madalya kazandı

Milli sporcu Hakan Reçber, 2021'de Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası erkekler 63 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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