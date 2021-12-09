Kanal D ekranlarında hafta içini yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının yorumcusu oyuncu Hakan Ural, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayı yorumladı. Kamera görüntülerinde bir kişinin hasta olan çocuğa bakmasını istedi. Sağlıkta şiddeti protesto ettikleri gerekçesiyle doktor çocuğu tedavi etmedi. Bunun üzerine hasta yakını doktoru sert sözlerle eleştirdi. Bu olayı yorumlayan Hakan Ural'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Bunun üzerine de vatandaşlar internet arama motorlarında Hakan Ural ne dedi? Hakan Ural doktorlar, sağlıkçılar için ne dedi? sorularının yanıtını araştırıyorlar.

HAKAN URAL NE DEDİ? HAKAN URAL DOKTORLAR, SAĞLIKÇILAR İÇİN NE DEDİ?

Hakan Ural, hastaya müdahale etmeyen doktoru hedef alarak," Adam hastaneye gitmiş. Doktor kollarını bağlamış duruyor. Sen bir yakınını; anneni, evladını hastaneye götürüyorsun. Doktor, 'Ben eylemdeyim' diyor. 'Oğlum ölüyor' diyorsun. O 'eylem' diyor. "Adamın derdi, hastaneye gitmiş, acil bir hastası var ve sadece ona bakılsın istiyor. Ne yazıyorlar sonra? 'Adam hastaneye gitti, sağlıkçılara saldırdı." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ural ve sunucu Nur Tuğba Namlı arasında geçen diyalog şöyle:

Hakan Ural: Hiçbir şey yapmıyor. Doktor zaten böyle duruyor. Arden'i aldın götürdün. Senin ne yapacağını söyleyeyim mi? Gözünü çıkarırsın.

Algül: Yaparım.

Ural: Doktor da duvara yaslanmış. 'Oğlum ölüyor' diyorsun, 'Ben eylemdeyim' diyor.

Bu ifadeler sonrası Hakan Ural, sosyal medyada sağlık çalışanları ve doktorların yanı sıra vatandaşlar tarafından eleştirildi.