Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararlarında, birinci dereceye yükselip 31 Aralık 2020'den geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan liste yer aldı.

Süreleri tamamlandığı halde belirlenen listede adlarını göremeyenler, yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde kurula yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilir.

Diğer bir kararda da 2020 Aralık dönemi bitimine kadar sürelerini tamamlayıp, HSK tarafından yükseltilmeleri uygun görülen adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isimlerinin bulunduğu listeler yayımlandı.