Aşılamada korkutan oran: Sırası gelenlerin yüzde 25'i aşı olmamış! Sebebi ise korku ve aşı karşıtlığı!Samsun'da kısıtlamaları ihlal edenler affedilmedi! 214 şahsa 394 bin 805 TL cezaYemek duası nasıl okunur? Yemek duasının Türkçe, Arapça okunuşu ve tefsiri...Aydın'da "Aile Tipi Koyunculuk" projesi tam gaz sürüyorMilli takımda Rusya karşılaşması heyecanı! A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda hedef Dünya ŞampiyonasıAdana'da gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 1'i tutuklandı12 Nisan 2021 Pazartesi Kanal D Yayın Akışı|Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Kanal D'deBuruk ramazan sevinci! Bayırbucak Türkmenleri bir ramazanı daha konteyner kentte karşılıyorBaşkent'te çiftçiye yönelik kırsal kalkınma destekleri tüm hızıyla sürüyor12 Nisan 2021 Pazartesi ATV Yayın Akışı |Maraşlı yeni bölümüyle ATV'de
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Hakkari sınır köylerinde vatandaşı dinledi, AK Parti Hakkari İl Başkanı sınır köylerini ziyaret etti

Hakkari sınır köylerinde vatandaşı dinledi, AK Parti Hakkari İl Başkanı sınır köylerini ziyaret etti

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve beraberindekiler sınır köylerini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her koşulda vatandaşlara ulaşmaya ve hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Özbek, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Hakkari sınır köylerinde vatandaşı dinledi, AK Parti Hakkari İl Başkanı sınır köylerini ziyaret etti

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve beraberindekiler sınır köylerini ziyaret etti. Başkan Abdulmuttalip Özbek, beraberindeki Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Başkanı Zeki Derin ve partililerle Irak'ın sınıf noktasında bunan Çukurca ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek, yöre halkının sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi. Yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Özbek ve beraberindekiler, burada vatandaşlarla sohbet edip sorun ve sıkıntılarını dinleyip not aldılar.

"HALKIN SORUNLARINI DİNLEYİP NOT ALDIK"

Başkan Özbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her koşulda vatandaşlara ulaşmaya ve hizmet etmeye devam edeceklerini ifade ederek, "Çığlı ve Taşbaşı köyü sakinleriyle bir araya geldik. Onların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledik ve not aldık. Köy halkının misafirperverliğinden ve yakın ilgilerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Hakkari sınır köylerinde vatandaşı dinledi, AK Parti Hakkari İl Başkanı sınır köylerini ziyaret etti

Hakkari sınır köylerinde vatandaşı dinledi, AK Parti Hakkari İl Başkanı sınır köylerini ziyaret etti

Hakkari sınır köylerinde vatandaşı dinledi, AK Parti Hakkari İl Başkanı sınır köylerini ziyaret etti

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT