Hakkari'de Pinyanişi aşireti düğünü! Geline 2 kilo altın, damada 3 milyon TL para takıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Pinyanişi aşiretinin düğününde damada 3 milyon TL, geline ise 2 kilo altın takılırken, düğüne 5 bin kişi katıldı. Pinyanişi Aşiret Lideri Ali İhsan Zeydan "Düğünümüzü kültürümüze uygun bir şekilde yaptık. Allah tüm gençlere bu günleri nasip eylesin." dedi.

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Hakkari'de Pinyanişi aşireti düğünü! Geline 2 kilo altın, damada 3 milyon TL para takıldı

Enflasyonun çok yüksek seyrettiği bugünlerde aşiret düğünlerinde takılan para ve altınlarn dikkat çekmeye devam ediyor.

Bu sefer yüksek takılı düğün haberi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geldi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Pinyanişi aşiretinden Ramazan Nergiz'in oğlu Yiğit Nergiz ile yine Pinyanişi aşiretinden Hacı Akbaş'ın kızı Berivan Akbaş ile dünyaevine girdi.

İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Şemsettin Onay Anadolu Lisesinin bahçesinde son dönemlerin en yoğun katılımlı düğününe ev sahipliği yaptı. İlçenin en önde gelen aşiretlerinden Pinyanişi aşiretinin ileri gelenlerinden Ramazan Nergiz'in oğlu Yiğit Nergiz, binlerce kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünyaevine girdi.

Çok sayıda küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, eş, dost ve akrabalar katıldı. Okulun bahçesinde misafirlerin düğüne halaya durmasıyla adeta bahçede yer kalmazken, Yüksekova'da gerçekleştirilen 2 günlük düğüne yurt içinin yanı sıra İran, Irak ve farklı ülkelerden katılım olurken, damada 3 milyon TL, geline ise 2 kilo altın takıldı.

"Düğünümüze Irak, İran her yerden katılanlar oldu"

İki günlük boyunca düğünlerinin güzel geçtiğini belirten gelin Berivan Akbaş, "Düğünümüz çok güzel geçiyor. Dün kız tarafı, bugün ise erkek tarafı oldu. Çok mutluyum, Allah herkese nasip eylesin bu duyguları. Düğünümüze Irak, İran her yerden katılanlar oldu. Bizi bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Düğünümüze 5 bin misafirimiz geldi"

5 bin kişinin düğünlerine katıldığını belirten damat Yiğit Nergiz, "İki gündür güzel bir şekilde düğünümüz oldu. Türkiye yanı sıra, Irak ve İran'dan katılanlar oldu. Çok yoğun ve kalabalık geçiyor düğünümüz, Allah bu güzel günleri herkese nasip eylesin. Bizleri bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Düğünümüze 5 bin misafirimiz geldi. Allah bu güzel anıları herkese nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

"Allah tüm gençlere bu günleri nasip eylesin"

Düğün sağdıçlığını yapan Pinyanişi Aşiret Lideri Ali İhsan Zeydan ise, "Düğünümüz baya kalabalık geçiyor. Hemen her yerde misafirlerimiz geldi. Biz de düğünümüzü kültürümüze uygun bir şekilde yaptık. Allah tüm gençlere bu günleri nasip eylesin. Bizim düğünümüze iştirak edip gelen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Hakkari'de Pinyanişi aşireti düğünü! Geline 2 kilo altın, damada 3 milyon TL para takıldı

Hakkari'de Pinyanişi aşireti düğünü! Geline 2 kilo altın, damada 3 milyon TL para takıldı

Hakkari'de Pinyanişi aşireti düğünü! Geline 2 kilo altın, damada 3 milyon TL para takıldı

Hakkari'de Pinyanişi aşireti düğünü! Geline 2 kilo altın, damada 3 milyon TL para takıldı

KAYNAK: İHA

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